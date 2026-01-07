Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les temperatures es desplomen a les comarques gironines: -7,2 ºC a Girona i -13,7 ºC a Das

Aquest dimecres s'han registrat temperatures més gèlides de l’habitual

Un prat glaçat, a Espinelves.

Un prat glaçat, a Espinelves. / ACN

Redacció

Valentina Raffio

Girona / Barcelona

L’onada de fred que recorre Catalunya durant aquests primers dies del 2026 ha deixat la matinada d’aquest dimecres sota zero en nombrosos punts del territori gironí. Algunes de les poblacions estan habituades a registrar aquestes temperatures, però tot i així la nit ha sigut més gèlida de l’habitual i les xifres dels termòmetres han caigut considerablement a tot el territori.

Aquests són algus dels registres:

  • Das (Cerdanya), -13,7 ºC
  • Puigcerdà (Cerdanya), -10,6 ºC
  • Sant Pau de Segúries (Ripollès), -8,5 ºC
  • Girona (Gironès), -7,2 ºC
  • Olot (Garrotxa), -6,9 ºC

Altres localitats de Catalunya

A Viella, a la Vall d’Aran, els termòmetres han caigut als -11,3º, una temperatura similar a la de la resta de localitats situades en la classificació de les més fredes de la nit: El Pont de Suert (-11º), Guixers-Valls (-10,1º), Tírvia (-9,1º), Prades (-9º), la Seu d’Urgell (-8,6º), Guardiola de Berguedà (-8,6º), Manresa (-5º), Alcarràs (-4,4º) i Santa Coloma de Queralt (-4,8º).

A Barcelona, el punt més gèlid de la nit ha sigut l’Observatori Fabra, que ha registrat -1,8º. La resta de la capital catalana s’ha mogut entorn dels 2 graus positius. No així Badalona, que ha arribat als -0,9º, ni l’Hospitalet de Llobregat, que igual com altres localitats del seu entorn, així com del Maresme, ha vorejat els zero graus. Al Vallès, Vacarisses ha arribat als -2,6º, a Terrassa i Sabadell han rondat els -1,5º i en punts de Granollers s’han arribat als -3º.

En l’altre extrem, les temperatures més ‘càlides’ de la nit les han apuntat les Cases d’Alcanar (6,7 graus positius), Amposta (6,2) i Barcelona (6).

