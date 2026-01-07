El TSJC avala l'acomiadament de la directora d'una oficina bancària a les Preses per tafanejar dades de clients
El tribunal considera procedent que l'entitat l'acomiadés després de descobrir consultes injustificades
La sala social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) avala l'acomiadament de la directora d'una oficina bancària ubicada a les Preses per tafanejar dades de clients. Així ho recull la sentència del tribunal, que desestima el recurs de súplica interposat per l'afectada -acomiadada el gener del 2024- i confirma la sentència d'un jutjat de Figueres que ja va sentenciar el juliol del 2024 que l'acomiadament per part de l'entitat bancària, CaixaBank, havia estat procedent. L'entitat va acomiadar la treballadora després que una auditoria interna identifiqués "irregularitats" en les consultes de dades per part d'aquesta.
Les consultes incloïen dades de clients que no eren de l'oficina i que es van considerar que estaven injustificades professionalment. Segons va revelar l'auditoria, la demandant va consultar dades de forma injustificada de prop de 170 clients, alguns d'ells familiars o coneguts de l'entorn. Llavors l'empleada ja va admetre que ho va fer per "xafarderia". Tanmateix, l'afectada va presentar recurs de súplica perquè buscava qüestionar la legalitat de l'acomiadament. La sentència del TSJC que ha transcendit ara va ser emesa el juny del 2025.
El text conclou que no existeix cap justificació perquè la demandant fes aquelles consultes per les quals "ni se la va autoritzar ni es van fer per relació a una operativa legítima en el compte del client en qüestió".
D'acord amb informació inclosa en la sentència en relació amb l'auditoria, dels 170 clients consultats, 84 eren familiars o persones del seu entorn personal i 38 estaven relacionats amb els anteriors. Del total, 121 resideixen a Sant Feliu de Pallerols, municipi de residència de la treballadora.
