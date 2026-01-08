Un problema amb una estufa de pèl·lets deixa un intoxicat per fum a Olot
La fumera s'ha escampat per tot el bloc i els Bombers han hagut de ventilar l'escala i diversos pisos
Un problema amb una estufa de pèl·lets ha acabat amb una persona intoxicada per fum a Olot.
El succés ha tingut lloc poc després de les onze del matí en un pis del carrer Esgleiers. Fins al lloc s’hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers, alertades per la gran quantitat de fum que sortia de l’habitatge. Un cop a l’interior, han localitzat una estufa de pèl·lets que presentava un forat per on es filtrava el fum.
Arran del succés, un home ha resultat intoxicat de caràcter lleu i el SEM l’ha evacuat a l’Hospital d’Olot.
Els Bombers han ventilat l’habitatge afectat, així com altres pisos i l’escala de l’edifici, que havien quedat plens de fum, segons han indicat des del cos d’emergències.
Finalment, han recomanat a l’inquilí que no torni a engegar l’estufa fins que no passi una revisió tècnica.
