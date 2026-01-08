Set ajuntaments i consells gironins reben prop d’un milió d’euros per renovar vehicles de recollida d’orgànica
Vilablareix, Girona, Begur, Santa Cristina d’Aro, Vilajuïga, el Pla de l’Estany i el Ripollès figuren entre els beneficiaris d’una convocatòria finançada amb fons europeus
Set ajuntaments i consells comarcals de les comarques gironines han rebut prop d’un milió d’euros en subvencions per renovar vehicles destinats a la recollida selectiva de la fracció orgànica. En concret, els ajuts sumen 985.826,93 euros i formen part d’una convocatòria impulsada per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), dependent del departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
Els ens beneficiaris a la demarcació de Girona són els ajuntaments de Vilablareix, Girona, Santa Cristina d’Aro, Begur i Vilajuïga, així com el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i el Consell Comarcal del Ripollès. Les subvencions permetran adquirir nous vehicles per millorar la recollida de l’orgànica i reforçar els sistemes ja implantats en aquests municipis i comarques. Dels ajuts concedits, el municipi que ha rebut un import més elevat és Santa Cristina d’Aro, amb 271.017,87 euros, seguit de Begur (143.848 euros), Vilajuïga (136.501,78 euros) i Girona (127.428,99 euros). Pel que fa als ens supramunicipals, el Consell Comarcal del Ripollès ha obtingut 113.471,51 euros i el del Pla de l’Estany, 105.155,08 euros, mentre que Vilablareix ha rebut 88.403,70 euros.
3,6 milions en total
Aquesta línia d’ajuts s’ha resolt de manera definitiva i ha permès concedir 3,66 milions d’euros a un total de 23 municipis i entitats supramunicipals d’arreu de Catalunya. La major part dels beneficiaris són de les comarques gironines, amb set ens locals, mentre que en segon terme hi ha entitats de l’Àmbit Metropolità de Barcelona. Les subvencions tenen com a objectiu millorar la recollida selectiva dels residus municipals i, de manera específica, reforçar els models de recollida de la fracció orgànica. Per poder optar a aquests ajuts, els ajuntaments i consells comarcals havien de tenir implantat un sistema considerat eficient com a mínim en el 50% de la població del municipi o territori corresponent.
El procediment de concessió s’ha fet per concurrència no competitiva, és a dir, per ordre d’entrada de les sol·licituds, i la intensitat de l’ajut podia arribar fins al 90% del cost subvencionable. Els imports màxims per vehicle eren de fins a 200.000 euros en el cas de vehicles amb distintiu ambiental de zero emissions i de fins a 150.000 euros per a la resta de vehicles amb certificació ambiental. Aquesta convocatòria s’emmarca en el Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat amb fons de la Unió Europea – Next Generation EU, i s’inscriu en l’estratègia de l’ARC per avançar cap a una gestió més eficient dels residus municipals i una economia circular amb menys impacte ambiental.
