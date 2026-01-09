El Canigó ofereix una de les 'emblanquinades' més espectaculars dels darrers anys
L'emblemàtica muntanya registra els gruixos de neu més importants des de 1996 i 2008 i és el gran teló de fons de les comarques del Pirineu i les planes de l'Empordà i el Rosselló
Santi Coll
Les planes de l'Empordà i el Rosselló i les comarques més pirinenques dels seus dos costats tenen com a teló de fons privilegiat un Canigó absolutament emblanquinat per la neu dels darrers temporals. El massís registra gruixos que no s'havien vist des dels hiverns de 2008 i, reculant un xic més, el de trenta anys enrere. La llevantada de Nadal i els diferents episodis que la van envoltar han fet que el Canigó i les muntanyes que l'acompanyen hagin acumulat gruixos de més d'un metre i mig de neu a tocar el refugi dels Cortalets, segons ha explicat el diari L'Indépendant. Aquesta situació també ha generat un evident risc d'allaus i una excepcional campanya d'esquí des de finals de desembre.
L'astrofotògraf Juan Carlos Casado comparteix amb tots els nostres lectors aquesta espectacular fotografia del Canigó, feta des de Figueres aquest 7 de gener de 2026. Amb l'aire net, afavorit per la tramuntana i les baixes temperatures.
Un far blanc de 2.784 metres
El massís del Canigó, el punt més alt del qual és a 2.784 metres sobre el nivell del mar, se'ns ofereix com el gran far blanc que per a molts és un dels símbols més rellevants de la catalanitat. També forma part del repte dels 100 cims, promogut per la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i, des de 2012, gaudeix del segell dels grans paisatges de França reconeguts pel seu govern.
Juntament amb l'aspecte bucòlic i visual, el Canigó i el seu massís, ubicat a les comarques del Conflent i el Vallespir, també té una utilitat de gran rellevància com a aportador d'aigua per a tota la zona fronterera.
Sobre aquest element geogràfic, l'escriptor mossèn Cinto Verdaguer va escriure, des del Santuari de la Mare de Déu del Mont d'Albanyà, el poema Canigó, quan nevades com l'actual eren més habituals en aquesta època de l'any.
- Això és el que rebràs, legalment, si et quedes vidu o vídua segons la notaria Maria Cristina
- Creix el malestar en els joves: un terç dels estudiants de 16 a 22 anys ha pensat en el suïcidi
- Dos denunciats a Celrà per vendre dues escopetes antigues en un mercat de segona mà
- Desenes de tractors tallen l'AP-7 a l'Empordà en protesta per l'acord del Mercosur
- Francisco Esteban Bara: 'Hi ha professors universitaris que fa 19 anys que repeteixen la mateixa classe
- Cada dia em veu un metge diferent
- El TSJC avala l'acomiadament de la directora d'una oficina bancària a les Preses per tafanejar dades de clients
- La DGT comença a multar els patinets elèctrics que no compleixin amb la nova normativa 2026