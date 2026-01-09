Més d’1,4 milions d’euros per reforçar la recollida selectiva a les comarques gironines
Els ajuts, atorgats per l’Agència de Residus de Catalunya, han de servir per impulsar sistemes més eficients de gestió de residus
Les comarques gironines rebran 1.446.868,76 euros en subvencions per impulsar projectes de recollida selectiva més eficients. Els ajuts formen part de la resolució definitiva de la convocatòria de foment de la recollida selectiva aprovada per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), dependent del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i s’han concedit a 10 ajuntaments i 3 consells comarcals de la demarcació.
A Girona, el gruix més important de la subvenció correspon al Consell Comarcal del Ripollès, que rep 451.944,34 euros, la dotació més elevada de la demarcació. El segueixen l’Ajuntament de Girona, amb 377.100,10 euros, i l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, que obté 205.073,86 euros per desenvolupar el seu projecte de millora del sistema de recollida.
La resta d’ajuts es reparteixen entre municipis de diverses comarques. L’Ajuntament de Puigcerdà rebrà 88.163,21 euros, mentre que l’Ajuntament de Blanes en percebrà 69.947,67 euros. A Pals, la subvenció concedida és de 58.819,63 euros, i a Lloret de Mar, de 32.059,35 euros. També figuren entre els beneficiaris l’Ajuntament de Portbou, amb 26.230,38 euros; l’Ajuntament de Palafrugell, amb 25.170,56 euros; i l’Ajuntament de Celrà, que rep 20.681,86 euros. Completa la relació l’Ajuntament de Vilamaniscle, amb una ajuda de 3.875,13 euros.Pel que fa als ens supramunicipals, a banda del Ripollès, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà rebrà 76.826,77 euros, mentre que el Consell Comarcal de la Selva obté 10.975,90 euros.
Més de 9 milions en total
En el conjunt de Catalunya, la convocatòria ha beneficiat 79 sol·licitants, majoritàriament ens locals. En total, l’ARC ha destinat 9.376.058 euros als ajuntaments i consells comarcals, gairebé la totalitat del pressupost previst, mentre que els comerços i serveis seleccionats han rebut 123.942 euros.
La convocatòria té com a objectiu impulsar sistemes de recollida selectiva més eficients i avançar cap a una gestió dels residus municipals més sostenible, alineada amb els criteris de l’economia circular i amb els objectius que fixa la normativa vigent. En concret, els ajuts permeten finançar actuacions relacionades amb la recollida selectiva de bioresidus, tant de la fracció orgànica com de la vegetal, així com projectes d’autocompostatge, sistemes de recollida d’olis de cuina usats i iniciatives de recollida selectiva de residus tèxtils.
Les actuacions subvencionades es podran executar durant un període de 36 mesos a partir de la data de resolució. De manera general, l’ARC finança fins a un 90% de l’import considerat elegible, fet que suposa una injecció econòmica important per facilitar la implantació o la millora d’aquests sistemes als municipis.
La concessió dels ajuts s’ha fet mitjançant un procediment de concurrència competitiva, amb un sistema de prorrateig. En el cas dels ens locals, s’han prioritzat els projectes que comporten canvis en el model de recollida selectiva, així com aquells que van acompanyats de mesures com l’aplicació d’una taxa justa o la limitació de l’aportació de la fracció resta.
Segons l’Agència de Residus de Catalunya, aquests fons han de contribuir a facilitar el desplegament de models de recollida més eficients al món local i a millorar els índexs de reciclatge, un dels principals reptes pendents en la gestió dels residus municipals.
