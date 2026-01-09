Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
protesta pagesoshipoteques GironarebaixesTer Stegenassalt Colomersbalisa V16
instagramlinkedin

Un banyolí aconsegueix cancel·lar més de 81.000 euros de deutes gràcies a la Segona Oportunitat

La caiguda d’ingressos durant la COVID-19 va deixar l'home incapaç de pagar els préstecs

Els jutjats de Girona, en una foto d'arxiu.

Els jutjats de Girona, en una foto d'arxiu. / Marc Martí Font

Eva Batlle

Eva Batlle

Banyoles

Un veí de Banyoles ha pogut començar l’any amb un respir econòmic després de quedar alliberat de 81.160 euros de deutes. L'exonerat treballava de manera estable i tenia uns ingressos mensuals que li permetien fer front a totes les despeses. La situació se li va començar a complicar quan, després de comprar un vehicle, es va veure afectat per la caiguda dels ingressos a causa de la pandèmia de la Covid-19. Els interessos dels seus préstecs van començar a acumular-se i, malgrat intentar sol·licitar nous crèdits per unificar els deutes, es va trobar en una situació de sobreendeutament de la qual no podia sortir.

Desesperat per la situació, l’home es va acollir a la Llei de Segona Oportunitat, un mecanisme legal que permet a particulars i autònoms cancel·lar els deutes quan compleixen determinats requisits. El procés li ha permès obtenir l’Exoneració del Passiu Insatisfet (EPI), recuperant així la possibilitat de reorganitzar la seva vida financera sense el pes dels deutes acumulats.

Aquesta eina legal no només ajuda a recuperar la llibertat financera, sinó que també permet tornar a sol·licitar crèdits i registrar béns a nom del deutor, tot allunyant-lo dels llistats de morositat que dificulten la vida econòmica quotidiana.

Segons dades del despatx Repara tu deuda, que ha gestionat el cas, des de la seva fundació el 2015, ja han aconseguit exonerar més de 400 milions d’euros a persones de tot Espanya. La xifra continua creixent a mesura que més persones afectades per situacions de sobreendeutament descobreixen aquesta sortida legal.

En aquest cas, el banyolí ha pogut tornar a posar els peus a terra després d’anys d’estrès econòmic, i s’afegeix a la llista de particulars i autònoms que decideixen començar de zero gràcies a la Llei de Segona Oportunitat.

TEMES

Tracking Pixel Contents