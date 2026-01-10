Els Bombers alerten del risc d'allaus al Pirineu aquest cap de setmana i demanen extremar les precaucions
La millora del temps per diumenge pot provocar un excés de "confiança" a la muntanya
Jordi Pujolar (ACN)
Els Bombers alerten que la situació al Pirineu aquest cap de setmana és "bastant complicada" per la gran quantitat de neu que ha caigut en les darreres hores, que està fent augmentar "considerablement" el risc d'allaus. El sergent dels Bombers i cap del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), Eduard Sánchez, ha detallat que la Vall d'Aran i el nord del Pallars són les zones més crítiques. Tot i això, es demana no abaixar la guàrdia a la resta del territori, especialment aquest diumenge, quan la millora del temps pot provocar que més gent surti a la muntanya amb un excés de "confiança". Els Bombers recorden que és important sempre sortir amb les rutes planificades, amb les bateries dels telèfons carregades i carrgant menjar, beguda i abric.
Sánchez ha detallat que les darreres nevades han deixat gruixos de fins a 50 centímetres en cotes altes. Això, sumat als vents "forts" fa augmentar el risc de despreniments espontanis. "Pot haver-hi allaus de manera natural, no cal que hi hagi un muntanyenc que els provoqui", avisa.
La situació preocupa especialment als Bombers per aquest diumenge, quan s'espera una gran afluència de persones a la muntanya per la millora del temps. "El perill d'allau marcat és de tres sobre cinc i la gent li dona una confiança excessiva", explica el sergent dels Bombers.
De fet, la majoria dels serveis es donen en situacions de risc dos o risc tres, ja que quan el risc és més alt és quan la gent és més previnguda. Amb tot, la situació actual fa que les allaus es puguin donar "en qualsevol vessant i en qualsevol orientació".
