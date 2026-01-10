Els jutjats gironins aproven ja més ordres de protecció a víctimes de violència masclista que no pas en deneguen
Durant el tercer trimestre de 2025 es van adoptar el 56,3% de les ordres incoades, consolidant un gir iniciat el segon trimestre, mentre baixen víctimes i denúncies
Els jutjats de la província de Girona van aprovar més ordres de protecció a víctimes de violència masclista que no pas en van denegar durant el tercer trimestre de 2025, un fet que suposa un canvi de tendència respecte als últims anys. En total, es van incoar 135 ordres de protecció, de les quals 76 van ser adoptades i 59 denegades, cosa que representa un 56,3% d’aprovacions. Un any abans, només s’havien adoptat el 35,6% de les ordres tramitades, amb una majoria clara de resolucions desfavorables.
Aquest augment en el percentatge d’ordres adoptades no és un fet puntual. Ja durant el segon trimestre de 2025, els jutjats gironins havien mostrat una tendència similar, amb una reducció clara de les denegacions respecte a l’any anterior. Llavors, es van tramitar 145 ordres de protecció, de les quals 94 van ser adoptades i 51 denegades. Les dades del tercer trimestre confirmen aquesta evolució, amb més ordres aprovades que no pas denegades, malgrat la davallada del nombre total de sol·licituds, un 15,6% menys que el segon trimestre de 2024 (160). Totes les ordres sol·licitades durant el tercer trimestre ho van ser a instàncies de la víctima, excepte una, que es va demanar a des del Ministeri Fiscal.
Tot i la reducció d’ordres incoades, la resposta judicial es reforça amb un augment de les mesures penals, que passen de 113 a 140 (+23,9%). Les mesures més habituals continuen sent les ordres d’allunyament, amb 55 casos, i les prohibicions de comunicació, que pugen fins a 75. En canvi, les mesures civils disminueixen, tot i que destaquen les suspensions de guarda i custòdia (9), que més que es dupliquen. Entre aquestes també hi ha la suspensió del règim de visites a pares maltractadors que es va imposar en 9 ocasions.
Menys denúncies i menys víctimes
Aquest gir es produeix en un context de descens generalitzat de les víctimes i de les denúncies per violència masclista. Durant el tercer trimestre de 2025 es van registrar 697 dones víctimes, un 12,6% menys que les 798 del mateix període de 2024. Les víctimes espanyoles es mantenen , amb 319 casos, mentre que les estrangeres baixen un 6,2%, passant de 403 a 378.
En paral·lel, el nombre de denúncies presentades també disminueix de manera notable. En total, se’n van comptabilitzar 734, un 17,9% menys que l’any anterior. Les denúncies tramitades a partir d’atestats policials per iniciativa directa de la víctima baixen un 21,2%, passant de 678 a 534. En canvi, augmenten les intervencions policials directes, que passen de 61 a 91 casos, així com les denúncies formulades per familiars.
Pel que fa a la dispensa de declarar, el nombre de dones que opten per no declarar contra l’agressor augmenta un 18,1%, amb 98 casos, davant dels 83 registrats el tercer trimestre de 2024.
En l’àmbit judicial, el nombre de persones enjudiciades es manté estable, amb 56 acusats. D'aquests, el 85,7% van acabar condemnats, segons les dades del Consell General del Poder Judicial.
La tendència a l'Estat
Durant el tercer trimestre de 2025, els jutjats van registrar una mitjana de 579 denúncies diàries. Entre juliol i setembre, el nombre de víctimes va ser de 49.156 dones, mentre que les denúncies van arribar a 53.268, xifres pràcticament estables respecte al mateix període de 2024, amb un lleuger augment del 0,88 % en víctimes i del 0,23 % en denúncies.
Els òrgans judicials van adoptar 8.920 ordres i mesures de protecció, el 69,44 % de les 12.844 sol·licituds rebudes. A més, es van dictar 13.440 sentències, de les quals 11.376 (84,64%) van condemnar l’agressor.
El nombre de dones que es van acollir a la dispensa del deure de declarar va créixer un 22,5 % respecte al tercer trimestre de 2024, un aspecte que preocupa l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere. Pel que fa a les denúncies, set de cada deu (72,29 %) van ser interposades per les víctimes, mentre que les presentades per familiars representen només l’1,92 % del total, lleugerament inferior a l’any anterior.
