La neu causa problemes en les carreteres d'accés a la Cerdanya
La nevada de divendres a la tarda fa que sigui recomanable l'ús de cadenes en alguns punts i portar el cotxe preparat per si hi ha neu o gel
Enric Badia
Els termòmetres estan per sota de zero a primera hora del matí a la zona nord del país i algunes carreteres presenten dificultats en la circulació a causa de la nevada de divendres a la tarda. El dissabte s'ha llevat seré a la majoria del país, però amb glaçades.
El Servei Català del Trànsit manté l'avís de circular amb cadenes en l'accés a la Cerdanya des del túnel del Cadí, per la C-16 i també la Collada de Toses, l'N-260, des de l'alçada de Planoles. I hi ha més restriccions entorn de vies de comunicació de la zona de la Molina.
El mapa d'informació viària a les 8 del matí indica que hi ha problemes de circulació a causa de la neu a la C-16, que també està afectada a Gironella pel tall de la via per la protesta dels pagesos contra l'acord de la Unió Europea i Mercosur, que es manté activa. A la part de Túnels del Cadí, l'accés es manté obert. L'alternativa per la part ripollesa, l'N-260, també té afectacions per la neu. En el mapa indica des de Ribes de Freser fins a la Molina i en una part del descens cap a Puigcerdà. També a la carretera de Coll de Pal a Castellar de N'Hug s'ha de circular amb precaució.
A la part de l'Alt Urgell, aquest matí de dissabte, els problemes per neu se centren a la zona de port del Cantó, mentre que les carreteres entorn de la Seu d'Urgell i accés directe a Andorra no figuren entre els punts problemàtics del mapa.
A la matinada d'aquest dissabte hi ha hagut temperatures per sota de zero. A Bagà, per exemple, el termòmetre s'ha situat a -3,5ºC. A altres punts, a la part cerdana, a Ger, els valors eren de -2,2ºC.