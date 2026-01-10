Pas endavant en la lluita contra el càncer: el diagnòstic ràpid s'estén fins a onze tumors
L'hospital de Blanes, juntament amb el de Calella, ha estat el primer centre de Catalunya a implementar el nou circuit amb coordinació amb l’atenció primària de la zona, gestionada per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i l’Institut Català de la Salut
El Programa de diagnòstic ràpid de càncer (DRC) del sistema sanitari públic de Catalunya fa un pas endavant i amplia el seu abast: passa de cinc a onze tipus de tumors inclosos. Aquest nou desplegament s'ha fet de manera progressiva arreu del territori, amb l’objectiu de poder donar resposta a un nombre més gran de sospites clíniques i garantir una atenció més equitativa, independentment d’on visquin les persones.
Aquesta ampliació s’emmarca en la nova Instrucció 7/25 del CatSalut, vigent des del 6 d’octubre, que organitza i regula el Programa de diagnòstic ràpid de càncer a tot el sistema sanitari públic de Catalunya. La instrucció establia un termini de tres mesos per posar en marxa les actuacions previstes.
Actualment, el nou circuit del DRC ja s’està utilitzant per derivar casos a bona part del territori, ja que estava previst que abans d’acabar l’any 2025 ja s’hagués implantat a totes les regions sanitàries de Catalunya, entre les quals hi ha Girona.
El DRC té com a objectiu facilitar un accés ràpid i efectiu de les persones amb sospita de càncer als centres hospitalaris, reduint el temps entre la sospita clínica, la confirmació diagnòstica i l’inici del tractament. El Programa es va posar en marxa l’any 2005 per als casos de sospita de càncer colorectal, de mama i de pulmó, i es va ampliar l’any 2007 als càncers de bufeta urinària i de pròstata. Amb la nova normativa, s’incorporen sis noves localitzacions tumorals: gastroesofàgic, pàncrees, ronyó, ovari, cos i coll d’úter, i pell/melanoma.
L'objectiu és reduir el temps d'espera entre la sospita clínica, la confirmació diagnòstica i l’inici del tractament
Cal tenir present però, que la disminució del retard no té un impacte en la supervivència, d’acord amb l’evidència científica disponible, però pot contribuir a la disminució del nivell d’angoixa que experimenta una persona en aquestes circumstàncies, així com millorar la qualitat del procés assistencial.
El desplegament del nou model del DRC es va iniciar al territori de l’Alt Maresme i la Selva Marítima, amb l’establiment dels corresponents circuits de coordinació entre l’atenció primària i l’hospital de referència. Així doncs, l’Hospital Sant Jaume de Calella va ser el primer centre hospitalari a implementar el nou circuit amb coordinació amb l’atenció primària de la zona, gestionada per la Corporació de Salut Maresme i la Selva i l’Institut Català de la Salut.
Millora i ordenació del Programa
La revisió i ampliació del Programa de DRC ha estat liderada pel Servei Català de la Salut (CatSalut) i pel Pla Director d’Oncologia del Departament de Salut, amb la creació d’un grup de treball format per professionals de l’atenció primària i comunitària i de l’atenció hospitalària d’arreu de Catalunya. Aquest grup ha consensuat els signes i símptomes de sospita per a cadascuna de les onze localitzacions tumorals incloses en el Programa, així com les proves diagnòstiques que cal realitzar a l’atenció primària abans de la derivació hospitalària. Les regions sanitàries impulsen el desplegament del Programa per tal que el nou circuit s’apliqui a tots els dispositius assistencials implicats.
La nova Instrucció estableix criteris clínics homogenis d’inclusió al DRC, un formulari de derivació únic integrat a la història clínica compartida de Catalunya (HC3), un model estandarditzat de circuit al SISCAT i una sectorització territorial que ordena els fluxos de pacients. Cada equip d’atenció primària i comunitària queda vinculat a un hospital de referència per al DRC, independentment de la localització tumoral, fet que permet evitar duplicacions i reduir desigualtats territorials.
Funcionament del circuit
La sospita de càncer pot originar-se a l’atenció primària i comunitària, als serveis d’Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR), als programes de cribratge, als serveis d’urgències hospitalàries o a les consultes externes. El professional que detecta la sospita activa el circuit mitjançant una derivació electrònica de DRC.
Un cop derivada la persona a l’hospital de referència, el circuit garanteix que la valoració i la primera prova diagnòstica urgent o preferent es realitzin en un termini màxim de dues setmanes, incloent-hi el resultat i l’informe corresponent. Si la sospita es confirma, es duen a terme les proves diagnòstiques confirmatòries i s’inicia el tractament. En els casos en què la sospita queda descartada, la persona retorna a l’àmbit de l’atenció primària per continuar el procés diagnòstic de la seva simptomatologia.
L’objectiu global del Programa de DRC és que la confirmació diagnòstica i l’inici del tractament es produeixin en un període al voltant de 30 dies, tenint en compte que poden existir circumstàncies clíniques o personals que expliquin terminis superiors en alguns casos.
Des de l'inici del funcionament del programa, s’han desenvolupat indicadors quantitatius, de recollida anual, per avaluar el funcionament del programa. Tanmateix l'any 2007 es va fer un estudi qualitatiu.
