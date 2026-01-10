La primera escomesa del temporal deixa vint centímetres a Puigcerdà
Les cotes baixes de la Cerdanya reben la primera nevada de consideració de l'hivern i les autoritats locals activen els operatius de neteja vial
Miquel Spa
El temporal de nord que aquests dies afecta el Pirineu ha descarregat amb força a les cotes baixes de la Cerdanya i ha deixat una nevada notable al fons de la vall. A Puigcerdà, a primera hora del matí, s’hi han acumulat uns 20 centímetres de neu, una xifra destacada al nucli urbà, on la neu ha cobert carrers, places i espais públics.
La nevada s’ha iniciat durant la matinada i s’ha mantingut de manera continuada fins a l’alba, amb una cota de neu situada clarament per sota dels 1.200 metres. L’entrada de vents del nord ha afavorit precipitacions persistents, especialment a la part oriental de la comarca. En canvi, a la zona occidental de la Cerdanya, a l’entorn de Bellver i Martinet, situats al voltant de la cota dels 1.000 metres, la precipitació ha estat més feble i els gruixos acumulats han estat sensiblement inferiors.
Segons les primeres estimacions, els gruixos més importants s’han registrat a les cotes altes, especialment a les àrees de muntanya i a les estacions d’esquí, on l’episodi ha contribuït a reforçar el mantell nival existent i a millorar les condicions per a la pràctica dels esports d’hivern.
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Puigcerdà ha activat el dispositiu de vialitat hivernal des de primera hora del matí, amb tasques de neteja de carrers i escampada de sal, prioritzant els accessos als principals equipaments, com l’Hospital de Cerdanya, centres educatius i vies de més trànsit. Acumulacions destacables també s’han registrat en municipis com Bolvir, Guils de Cerdanya i Fontanals.
Pel que fa a la mobilitat, no s’han notificat incidències greus, tot i que la neu i el vent han obligat a extremar la precaució en la conducció. A les carreteres secundàries s’ha recomanat l’ús de cadenes o pneumàtics d’hivern, mentre que alguns ports i accessos al Pirineu, com la collada de Toses, han presentat afectacions puntuals.
Les previsions indiquen que el temporal es pot mantenir encara les pròximes hores, amb intervals de neu feble i temperatures baixes, fet que pot conservar la neu a les cotes baixes i afavorir la formació de plaques de gel a la calçada durant la nit i les primeres hores del dia.
- La volta al món en 132 dies, 33 països i un creuer: 'Serà el viatge de la nostra vida
- Un banyolí aconsegueix cancel·lar més de 81.000 euros de deutes gràcies a la Segona Oportunitat
- Creix el malestar en els joves: un terç dels estudiants de 16 a 22 anys ha pensat en el suïcidi
- Francisco Esteban Bara: 'Hi ha professors universitaris que fa 19 anys que repeteixen la mateixa classe
- Aquests són els municipis de Girona amb els habitatges més barats
- Un home resulta ferit greu després de ser atropellat a Bescanó
- Mor un conductor de 78 anys després de patir una indisposició i xocar amb un edifici a Vila-sacra
- Els millors plans per aquest cap de setmana a les comarques gironines