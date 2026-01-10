Protecció Civil desactiva l'alerta per nevades però manté l'avís per vent i risc d'allaus

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

ACN

Protecció Civil ha desactivat aquest dissabte al vespre l'alerta del pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (Neucat) un cop superat la situació meteorològica. S'ha pres la decisió per la millora de les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya i després de l'acumulació de 56 centímetres de neu a Certascan (Pallars Sobirà), 50 a Malniu (Cerdanya), 42 a la Bonaigua (Pallars Sobirà) i 39 a Núria (Ripollès). Malgrat la millora meteorològica, encara estan tallades les carreteres BV-4031 entre els punts quilomètrics 11 i 26, C-28 entre els punts quilomètrics 37 i 56 i BV-4024 entre els punts quilomètrics 17 i 21. A més, és obligatori l'ús de cadenes a la C-142b a Naut Aran (Vall d'Aran) i a l'LV-5004 a Espot (Pallars Sobirà).

Segons ha informat en un comunicat, es manté la prealerta de Protecció Civil per forts vents i risc d'allaus. Així, continuen en vigor el pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat) i el pla especial d'emergències per allaus a Catalunya (Allaucat). Es preveuen fortes ratxes de vent fins passada la matinada, tot i que l'episodi ja va a la baixa. Pel que fa a les allaus, hi ha risc fort a l'Aran i a la franja nord de la Pallaresa fins dilluns. La situació és fruit de la combinació de l'acumulació de neu i de vent fort de component nord-oest.

