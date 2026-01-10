Puigcerdà posa en marxa un servei de transport urbà
En l'actual escenari d'auge de l'autobús públic a la Cerdanya, un taxi-bus tornarà a unir els barris amb el centre de la vila i equipaments com l’Hospital, la Residència Sociosanitària i l’estació
Miquel Spa
En un context de creixement sostingut de l’ús del transport públic a la Cerdanya, l’Ajuntament de Puigcerdà ha decidit recuperar el servei de transport urbà de proximitat, un taxi-bus que torna a unir els barris amb el centre de la vila i amb equipaments clau com l’Hospital de Cerdanya, la Residència Sociosanitària o l’estació de tren.
El servei funciona cada dia de la setmana, de dilluns a diumenge, en horari de matí, entre les vuit i les onze. L’objectiu és facilitar els desplaçaments quotidians en les hores de més demanda, especialment per a la gent gran, els usuaris de serveis sanitaris i les persones que no disposen de vehicle privat, segons han explicat des de l'equip de govern.
El recorregut inclou nou parades repartides pels principals punts del municipi. El bus surt de la plaça Barcelona a les 08.00, 09.00 i 10.00 hores, i passa successivament per la Residència, l’Hospital de Cerdanya, la colònia Simón, la plaça de l’Estació, la carretera de Vilallobent, el passeig Josep Pla, el carrer Moixeró i l’avinguda del Segre, amb una freqüència aproximada d’una hora i intervals de cinc a deu minuts entre parades.
Pel que fa a les tarifes, el bitllet senzill té un cost d’1,50 euros, mentre que l’abonament de 10 viatges es pot adquirir per 9 euros a l’Oficina de Turisme de Puigcerdà. Des del consistori es destaca que es tracta d’un preu assequible, pensat per incentivar l’ús del transport públic dins del nucli urbà.
Amb la recuperació d’aquest servei, l’Ajuntament de Puigcerdà vol refermar la seva aposta per una mobilitat més sostenible, còmoda i accessible, i donar resposta a una demanda creixent d’una ciutadania que cada vegada opta més per alternatives al vehicle privat.
L'ús del bus públic es triplica a la Cerdanya
Les dades de mobilitat recollides en els últims anys reflecteixen un increment notable de l’ús del transport en autobús a la Cerdanya. Segons les últimes estadístiques, les línies interurbanes de bus de la comarca van registrar més de 107.600 viatgers el 2024, la qual cosa suposa gairebé tres vegades més passatgers que fa quatre anys i confirma l’auge de la demanda d’aquest mitjà de transport local. Aquest creixement sostingut emfasitza la importància d’impulsar i adaptar serveis com el bus urbà de Puigcerdà per atendre les necessitats de mobilitat de la població.
- Un banyolí aconsegueix cancel·lar més de 81.000 euros de deutes gràcies a la Segona Oportunitat
- Creix el malestar en els joves: un terç dels estudiants de 16 a 22 anys ha pensat en el suïcidi
- Francisco Esteban Bara: 'Hi ha professors universitaris que fa 19 anys que repeteixen la mateixa classe
- La volta al món en 132 dies, 33 països i un creuer: 'Serà el viatge de la nostra vida
- Aquests són els municipis de Girona amb els habitatges més barats
- Un home resulta ferit greu després de ser atropellat a Bescanó
- Mor un conductor de 78 anys després de patir una indisposició i xocar amb un edifici a Vila-sacra
- Els millors plans per aquest cap de setmana a les comarques gironines