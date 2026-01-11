186 pobles de Girona podran accedir a les ajudes estatals per fer els plans d'emergències per inundacions
El Govern assumirà el cost dels instruments de prevenció en localitats de menys de 5.000 habitants dins del pacte d’Estat davant l’emergència climàtica
V.R
Un total de 186 pobles de la província de Girona, tots amb menys de 5.000 habitants, podran beneficiar-se de les mesures anunciades pel govern espanyol per reforçar la resposta davant els riscos climàtics. El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar que l’executiu assumirà el finançament dels instruments municipals davant inundacions en localitats petites i destinarà fins a 20 milions d’euros a actuacions de prevenció d’incendis forestals en aquest mateix àmbit territorial.
Les mesures es van donar a conèixer durant la presentació de la nova proposta de pacte d’Estat davant l’emergència climàtica, un document que el Govern preveu desplegar en els pròxims mesos i que haurà de ser debatut i aprovat al Congrés dels Diputats. En el conjunt de l’Estat, les actuacions anunciades podrien arribar a beneficiar fins a 6.800 ajuntaments, especialment en zones rurals i de baixa densitat de població.
Segons va explicar Sánchez, el Ministeri per a la Transició Ecològica serà l’encarregat d’assumir el cost dels instruments municipals vinculats al risc d’inundacions, mentre que, de manera paral·lela, es preveu una inversió específica per reforçar la prevenció d’incendis forestals. L’objectiu és millorar la resiliència climàtica davant l’augment dels episodis extrems associats en gran mesura al canvi climàtic.
La proposta de pacte d’Estat inclou 15 eixos d’actuació i 80 mesures orientades a fer front als diferents riscos climàtics identificats a Espanya. En l’àmbit de la resiliència hídrica, el document planteja accions concretes per reduir els efectes de les inundacions, com el desenvolupament o l’actualització de planificacions autonòmiques i locals, així com la limitació d’usos del sòl i d’edificacions en zones inundables. També s’hi preveu la creació d’un Pla Estratègic Nacional per a la Protecció de la Costa Espanyola, adreçat als territoris més exposats.
Pel que fa als incendis forestals, el pla aposta per una gestió activa i anticipatòria dels espais forestals per reduir el risc de grans focs com els registrats els darrers estius. Entre les mesures plantejades hi ha tractaments silvícoles preventius, cremes prescrites, l’ús planificat del foc de baixa intensitat i pràctiques com la ramaderia extensiva i el pasturatge, així com la innovació en tecnologies i maquinària forestal. També es preveu reforçar els recursos disponibles per part de totes les administracions i impulsar nous sistemes de suport al sector primari i mecanismes de compensació per serveis ecosistèmics.
Un altre dels grans àmbits del pacte d’Estat és la protecció de la salut davant els impactes del clima, especialment en episodis de calor extrema. En aquest sentit, el Govern planteja mesures com la rehabilitació i millora de l’eficiència energètica d’habitatges, centres educatius i espais de treball, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables. També es preveu l’actualització dels estàndards de prevenció de riscos laborals vinculats a l’emergència climàtica, el desenvolupament de protocols sectorials d’adaptació i la creació d’un nou mecanisme de cessament d’activitat climàtic per a treballadors autònoms.
