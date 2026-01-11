Banyoles, sense datàfons abans de Reis: «Hem fiat les coses als clients»
Veïns del municipi també alerten de problemes de cobertura en el darrer any i lamenten que «vivim en una capital de comarca, no en un port de muntanya»
En plena campanya de Reis, Banyoles va viure un autèntic «caos» amb una apagada que va deixar algunes zones de la ciutat -com el passeig de Mossèn Lluís Constans o l’avinguda Països Catalans- sense wifi, datàfons, línia de telèfon fix ni cobertura (que «anava i venia»). La incidència va tenir lloc el 29 i 30 de desembre, i es va tornar a produir els dies 2 i 3 de gener. «No podia cobrar, la gent havia de pagar en efectiu però gairebé tothom portava només la targeta de crèdit», assenyala el propietari d’una botiga de telefonia mòbil afectada, Francesc Beltran, que recorda que «precisament eren els dies de més volum de feina».
Perquè ningú quedés a l'estacada i les vendes no es perdessin, el petit comerç va apostar per confiar en la bona fe dels clients i els van fiar el que havien vingut a comprar: «Banyoles és com un poble, ens coneixem tots, vaig preferir seguir oferint el servei i que poguessin tenir aquell regal de Reis (en el seu cas despatxa des de bateries externes a fundes de mòbil), i que me’l passessin a pagar un altre dia», recorda Beltran. Com ja preveia, «tots han tornat a pagar». Amb tot, celebra que «no vaig perdre les vendes perquè tots ens coneixem i tinc una cartera de clients habituals, però si això hagués passat a Girona, amb més turisme i clients ocasionals, estic segur que s’haurien perdut perquè ningú s’hauria atrevit a fiar res».
En aquest sentit, la presidenta de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme, Dolors Busquets, subratlla que «el petit comerç no va registrar pèrdues derivades de la incidència perquè els botiguers vam fiar les coses als clients i els vam dir que passessin a pagar un altre dia». Quan es va adonar que el wifi no funcionava, Busquets es va posar en contacte amb la seva companyia, que li va confirmar que hi havia una avaria a la zona.
Zones «negres» de cobertura
La problemàtica, però, «no és nova». I és que alguns veïns de Banyoles lamenten que «al llarg del 2025 hem tingut molts problemes de cobertura». En aquest sentit, asseguren que «de cop et trobes que no pots pagar la zona blava amb el mòbil perquè no tens cobertura» o «si estàs parlant per telèfon i passes per plaça Catalunya, de cop se’t talla la trucada». I és que asseguren que a Banyoles hi ha zones «completament negres» de cobertura (on hi ha «zero» cobertura), com el barri de la Vila Olímpica o l’avinguda Països Catalans. Amb tot, lamenten que «vivim en una capital de comarca, no en un port de muntanya ni en un poble aïllat».
Des de l’Ajuntament de Banyoles assenyalen que no tenen constància de la incidència i que l’Oficina d’Atenció Ciutadana no ha rebut cap queixa. També asseguren que no els consta que els problemes de cobertura en determinades zones del municipi siguin «recurrents».
