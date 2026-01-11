Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Revolta pagesaalerta per nevadesdesapareguda Rosescontenidors Gironacanvi climàticparc Migdia
instagramlinkedin

Doble rescat al Ripollès: tres cotxes atrapats per la neu en menys d'una hora

Dos dels turismes van quedar bloquejats a Campelles amb una desena d'ocupants, entre ells diversos menors

L'altre vehicle, on viatjaven dues persones, va punxar dues rodes a Planoles

Bombers en una imatge d'arxiu.

Bombers en una imatge d'arxiu. / DdG

Ariadna Gombau

El cos de Bombers va rescatar ahir els ocupants de dos cotxes que havien quedat atrapats per la neu a Campelles, al punt quilomètric 2 de la GIV-4714. En total, en els vehicles afectats hi viatjaven una desena de persones, entre les quals hi havia diversos menors. L’avís es va rebre passades les vuit del vespre, i fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar dues dotacions.

En arribar, els Bombers van col·locar cadenes als dos turismes bloquejats per la neu perquè poguessin continuar fins a l’hotel on es dirigien. A més, van traslladar fins a aquesta mateixa ubicació set de les deu persones més vulnerables del grup.

Un altre rescat a Planoles

En una situació similar, els Bombers van haver d’actuar ahir cap a 3/4 de nou del vespre a Planoles. Un cotxe va punxar dues rodes i va quedar atrapat. Tres dotacions es van desplaçar fins al lloc, però, com que el camí es trobava en molt mal estat, van haver d’aparcar el vehicle uns 500 metres abans. Finalment, els dos ocupants del turisme afectat van ser traslladats fins a Ribes de Freser.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents