Cada mitja hora es tramita a Girona un informe d’accident de trànsit

Aquests expedients d’assegurança permeten l’atenció de les víctimes, sovint els conductors dels vehicles, majoritàriament en centres mèdics privats

Els sanitaris del SEM atenent un accident múltiple a Salt en una foto d’arxiu.

Els sanitaris del SEM atenent un accident múltiple a Salt en una foto d'arxiu. / Marc Martí Font

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Cada 29 minuts i 46 segons es tramita un expedient d’assegurança per atendre una víctima d’accident de trànsit a la província de Girona. Cada expedient cobreix tota l’atenció sanitària necessària, des del trasllat inicial fins a la recuperació, tant en centres de salut públics com privats. Aquesta freqüència mostra com els sinistres viaris són un fenomen constant a les carreteres gironines.

L’assegurança d’automòbil va destinar 398 milions d’euros a cobrir l’atenció sanitària de les víctimes d’accidents de trànsit a Espanya durant el 2024, gairebé repartits a parts iguals entre centres públics i privats, segons les dades recopilades per UNESPA (Unió Espanyola d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores). Segons dades de la plataforma CAS, es va tramitar un expedient cada 32 segons a tot l’Estat, la qual cosa revela la magnitud del cost humà i sanitari dels accidents.

A la província de Girona, la situació també és destacable: representa un 1,8% dels expedients totals, la qual cosa la situa en la quinzena posició del rànquing nacional. La majoria de les atencions gironines es van realitzar en centres privats (72,8%), seguint la tendència d’altres províncies com les Illes Balears i Cadis, mentre que zones com Sòria o Àvila concentren més del 90% dels pagaments a hospitals públics.

A Espanya, l’assegurança privada es fa càrrec dels tractaments mèdics que necessitin les víctimes, des del trasllat inicial fins a la recuperació, independentment de si l’atenció es presta en centres públics o privats. Aquesta cobertura s’articula a través de diversos convenis de col·laboració entre les asseguradores, el Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS) i els proveïdors sanitaris.

Del total dels diners abonats per les empreses d’assegurances, 196 milions d’euros es van destinar a la sanitat pública i 202 milions a la privada, segons xifres de Tirea, l’empresa tecnològica que gestiona la plataforma CAS, utilitzada per tramitar aquests convenis, informa Unespa.

Els conductors són els més atesos, amb un 59% de les intervencions, seguits dels ocupants dels vehicles (29,2%) i dels vianants (11,7%). Pel que fa a la tipologia de l’atenció, més de la meitat dels expedients (51,2%) corresponen a consultes i altres prestacions, mentre que urgències i primeres assistències representen el 41,2%. En termes econòmics, els majors desemborsaments van correspondre a consultes i assistències (39,2%), estades hospitalàries (28,7%) i urgències (28,5%).

