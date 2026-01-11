Cada mitja hora es tramita a Girona un informe d’accident de trànsit
Aquests expedients d’assegurança permeten l’atenció de les víctimes, sovint els conductors dels vehicles, majoritàriament en centres mèdics privats
Cada 29 minuts i 46 segons es tramita un expedient d’assegurança per atendre una víctima d’accident de trànsit a la província de Girona. Cada expedient cobreix tota l’atenció sanitària necessària, des del trasllat inicial fins a la recuperació, tant en centres de salut públics com privats. Aquesta freqüència mostra com els sinistres viaris són un fenomen constant a les carreteres gironines.
L’assegurança d’automòbil va destinar 398 milions d’euros a cobrir l’atenció sanitària de les víctimes d’accidents de trànsit a Espanya durant el 2024, gairebé repartits a parts iguals entre centres públics i privats, segons les dades recopilades per UNESPA (Unió Espanyola d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores). Segons dades de la plataforma CAS, es va tramitar un expedient cada 32 segons a tot l’Estat, la qual cosa revela la magnitud del cost humà i sanitari dels accidents.
A la província de Girona, la situació també és destacable: representa un 1,8% dels expedients totals, la qual cosa la situa en la quinzena posició del rànquing nacional. La majoria de les atencions gironines es van realitzar en centres privats (72,8%), seguint la tendència d’altres províncies com les Illes Balears i Cadis, mentre que zones com Sòria o Àvila concentren més del 90% dels pagaments a hospitals públics.
A Espanya, l’assegurança privada es fa càrrec dels tractaments mèdics que necessitin les víctimes, des del trasllat inicial fins a la recuperació, independentment de si l’atenció es presta en centres públics o privats. Aquesta cobertura s’articula a través de diversos convenis de col·laboració entre les asseguradores, el Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS) i els proveïdors sanitaris.
Del total dels diners abonats per les empreses d’assegurances, 196 milions d’euros es van destinar a la sanitat pública i 202 milions a la privada, segons xifres de Tirea, l’empresa tecnològica que gestiona la plataforma CAS, utilitzada per tramitar aquests convenis, informa Unespa.
Els conductors són els més atesos, amb un 59% de les intervencions, seguits dels ocupants dels vehicles (29,2%) i dels vianants (11,7%). Pel que fa a la tipologia de l’atenció, més de la meitat dels expedients (51,2%) corresponen a consultes i altres prestacions, mentre que urgències i primeres assistències representen el 41,2%. En termes econòmics, els majors desemborsaments van correspondre a consultes i assistències (39,2%), estades hospitalàries (28,7%) i urgències (28,5%).
