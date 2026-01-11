Protegir-se de les inundacions és a l’agenda de tots els municipis
Abans del nou pla d’emergències, 164 localitats de la província de Girona hi estaven obligades, però d’aquestes només 66 el tenien homologat i vigent
Tots els municipis de les comarques gironines tenen l’obligació, o la recomanació, de disposar d’un pla de protecció contra inundacions, d’acord amb el nou pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) del Govern. Abans d’aquesta revisió, a la demarcació de Girona ja hi havia 164 municipis amb obligació de tenir aquest instrument, però només 66 el tenien homologat i vigent, mentre que 85 es trobaven en procés de revisió.
La nova planificació amplia l’abast de l’Inuncat i estableix que tots els municipis catalans estiguin obligats o, com a mínim, recomanats, a disposar d’un pla d’actuació davant el risc d’inundacions. El subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, explica que la revisió del risc s’ha fet a partir de l’experiència acumulada i del nou escenari derivat del canvi climàtic, que fa que cap zona del país quedi exempta del perill d’inundacions.
Fins ara, un 20% dels municipis catalans no tenien cap obligació ni recomanació en aquesta matèria, un total de 185. Amb el nou Inuncat, el nombre de municipis obligats passa de 521 a 656, mentre que els recomanats augmenten de 241 a 291. Actualment, el 52% dels municipis tenen la planificació en vigor, i els nous municipis que passin a estar obligats disposaran d’un any per elaborar i homologar el seu pla un cop el document sigui aprovat pel Govern.
Situacions extremes
La revisió de l’Inuncat s’ha fet amb l’objectiu de millorar la resposta del sistema de protecció civil i emergències, tant a escala catalana com municipal, davant l’agreujament del risc d’inundacions i l’increment de fenòmens meteorològics extrems. En aquest procés, s’ha actualitzat l’anàlisi del risc municipal, tenint en compte diferents tipologies d’inundació, com les fluvials, les pluvials, les marítimes o les derivades d’un trencament o avaria greu d’una presa o bassa. Amb un historial d’episodis d’origen fluvial, pluvial i marítim amb importants danys materials i humans, les inundacions són el principal risc natural a Catalunya. Un total de 1.300 km², el 4% del territori, són zones inundables fluvials on viu el 9% de la població. Pel que fa a les inundacions pluvials, els canvis detectats darrerament en la pluviometria han portat a revisar els avisos d’intensitat de l’Inuncat per adaptar-los als fenòmens violents cada cop més habituals
A partir d’aquesta anàlisi, s’han establert quatre nivells de risc a Catalunya: baix, que afecta 58 municipis; moderat, amb 233; alt, amb 362, i molt alt, amb 294. El nivell assignat a cada municipi correspon al risc més elevat de totes les tipologies que el poden afectar. En funció d’aquest resultat, els municipis amb risc alt o molt alt estan obligats a tenir un pla de protecció contra inundacions, mentre que per a la resta s’estableix una recomanació.
Amb els nous criteris, els municipis obligats passen del 55% al 69% del total, mentre que els recomanats augmenten del 25% al 31%. Segons Delgado, l’increment del risc no es concentra en una zona concreta del país. Si fins ara estava més associat al litoral i al prelitoral, ara també s’estén cap a l’interior i cap a zones del Pirineu i el Prepirineu.
Per territoris, i abans dels canvis a l’Inuncat, a les comarques de Girona hi havia 164 municipis amb obligació de tenir el pla, dels quals només 66 el tenien homologat i vigent, mentre que 85 estaven pendents de revisió. A l’Alt Pirineu i l’Aran, dels 59 municipis obligats, només 12 disposaven del pla en vigor. A l’àrea de Barcelona, 49 dels 111 municipis obligats el tenien homologat. Al Camp de Tarragona, eren 29 de 61; a la Catalunya Central, 45 de 69, i a les comarques de Ponent, 41 de 74.
Més de la meitat
En el conjunt de Catalunya, el 52% dels municipis tenen actualment la planificació en vigor, és a dir, amb el pla aprovat i homologat en els darrers quatre anys. Entre els que no el tenen, alguns es troben en tràmit o pendents de l’aval de Protecció Civil, mentre que d’altres no l’han revisat recentment. Segons Delgado, hi ha encara un 20% de municipis que no han elaborat mai aquest pla, una situació que preocupa especialment en el cas de municipis mitjans o grans.
El Pla d’Actuació Municipal per inundacions ha de definir l’estructura organitzativa i la resposta dels recursos de cada ajuntament, tant propis com els que es puguin activar a través de mecanismes de coordinació, així com el catàleg de mitjans i recursos disponibles. Paral·lelament, la revisió de l’Inuncat també ha reforçat l’operativa en cas d’inundacions, amb una major coordinació de la informació, més vigilància i una millor planificació de la fase de recuperació, així com directrius clares per a decisions com el confinament de la població o l’enviament de missatges d’alerta ES-Alert.
