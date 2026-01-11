La prova de la ceba d'en Pauet augura un 2026 amb menys pluja
El veí de Santa Pau (Garrotxa) ha fet la predicció meteorològica un any més i preveu una primavera molt plujosa, un estiu amb poca aigua i un final d'any més humit
"Un dia van venir uns francesos a visitar el poble i quan van veure les cebes allà col·locades es van pensar que era una degustació i s'ho van fotre", i és que per Josep Grabulosa, conegut com a Pauet, la nit de Cap d'Any no només serveix per menjar el raïm. És el moment en què es decideix el futur meteorològic de l'any vinent. Dotze capes de ceba esteses sobre una fusta s'estan tota la nit a l'exterior del bar Can Pauet (Santa Pau) esperant que arribi el matí per llegir les prediccions.
Enguany, una trentena de persones es van reunir l'1 de gener en aquest poble de la Garrotxa per admirar com en Pauet preparava les cebes que marcarien el rumb de la pluja d'aquest 2026. L'any passat va predir 1.200 litres i gairebé l'ha encertat: "Em faltaven 80 litres per a fer la predició exacta i ara me'n sobren 100, però ha estat força encertat", explica satisfet. Per a ell el més important és que ha plogut més, "i això sempre va bé". Un altre dels auguris que s'ha complert és el referent als embassaments: "Vaig dir que els pantans es recuperien i acabarien l'any gairebé plens", i així ha sigut.
El veredicte per al 2026: 1.050 litres
Segons les cebes d'aquest any, es preveu que el 2026 sigui una mica més sec que l'anterior, amb una previsió total d'uns 1.050 litres. La mostra que ha escollit per predir les precipitacions d'aquest any és la que li va portar el carter del poble. Explica que li porten moltes cebes, però que no totes serveixen i n'hi sobren moltes: "Si són grillades no em va bé, han de sortir sis tapes per cada costat". Un cop escollida la ceba fiable, ha augurat que el gener començarà amb uns 80 litres, l'abril i el maig seran els mesos més humits, amb 150 litres cada mes. "Abans de Sant Joan ja haurien d'haver caigut uns 500 litres". De cara a l'estiu, es preveuen uns mesos més secs, amb uns 50 litres per mes entre el juny i el setembre. Serà a partir de la tardor que l'aigua tornarà amb força, "amb uns 150 litres per mes". El desembre és, ara per ara, el mes més incert, segons explica en Pauet.
L'abril i el maig seran els mesos més humits, amb 150 litres cada mes
Cebes de la terra, sal i paciència: recepta infalible
"Totes les cebes són de la terra, d'horts de la zona, m'asseguro que no siguin de compra, sinó que siguin naturalment d'aquí". Un cop les té, en fa una tria el dia 31 de desembre a fora del bar, on desenes de persones l'esperen per veure el procediment: "Jo preparo unes taules allà i tinc diverses saques amb cebes per trobar les que em van bé per la prova", assegura en Pauet. El veí de Santa Pau explica que sempre en tria quatre, per si de cas alguna no mostrés bé els resultats, dues les situa mirant al nord i les altres cap al sud: "Aquest any he fet servir una ceba que s'ha regat naturalment només amb aigua de la pluja, en un camp situat a la falda del volcà Aiguanegra". El "meteoròleg de Santa Pau" destaca que alguns pagesos ja guarden cebes especialment quan fan la collita per portar-li per fer la prova.
Explica que el procediment no és tan complicat. Es comença tallant la ceba per la meitat, se separa la part blanca (per als mesos del primer semestre) de la vermella (per al segon) i es col·loquen les dotze capes sobre una taula de fusta degudament marcada amb números per saber a quin mes correspon cada tall de la verdura. Finalment, "falta posar una culleradeta de sal a cada una i a esperar". En menys de 24 hores ja hi ha el veredicte escrit: "M'oriento per com de plenes queden d'aigua l'endemà al matí; des dels 50 litres fins als 200 si la ceba és plena".
Una tradició que uneix la comarca
Més enllà de la predicció personal d'en Pauet, el seu bar s'ha convertit en un centre de dades i de reunió per als pagesos de la Garrotxa i l'Alt Empordà. Té una pissarra on anota les prediccions de veïns de Figueres, Sant Joan les Fonts o Castellfollit de la Roca. I és que no és l'únic fa aquest auguri, explica que "és una prova antiga, que ja feien les granges anteriorment" i que se'n fiaven molt per decidir què plantar segons el que indicava la ceba: "Aquí ha de ploure menys, doncs hi planto el blat, millor que no pas allà que serà més humit", relata. En Pauet ho explica convençut de la fiabilitat de la prova i, tot rient recorda que "abans no existia el Meteocat".
La prova de la ceba s'ha convertit també en un petit concurs, així ho revela en Pauet: "A mesura que venen amb els resultats i ho apuntem a la pissarra i fem una classificació". L'any passat, els guanyadors del concurs de predicció van ser el senyor Teixidor i la senyora Rosamari de Santa Pau. "I guanyar té premi, regalo als que encerten la predicció un pluviòmetre i un termòmetre", exlama en Pauet. Enguany, la competició continua oberta a l'espera de rebre les dades d'alguna casa de pagès pendent, com les de Sant Privat d'en Bas.
