Les trucades per violència masclista no s'aturen: més de dues al dia des de les comarques de Girona
El servei registra 698 telefonades fins a l’octubre i apunta a un canvi de tendència amb un augment progressiu des del maig
El telèfon contra la violència masclista ha rebut 698 trucades entre gener i octubre, una xifra que representa una caiguda aproximada del 6,2% respecte al mateix període del 2024 (744). El servei registra, així, més de dues telefonades diàries de mitjana.
La davallada d’aquests primers deu mesos va en línia amb l’estabilitat en el nombre de denúncies presentades a la policia: entre gener i setembre del 2025 se n’han comptabilitzat 1.388, és a dir, més de cinc denúncies al dia.
Tot i aquesta baixada global, l’anàlisi mensual deixa entreveure un possible canvi de tendència: a partir del mes de maig, el nombre de trucades mostra una progressió ascendent. Agost (101) i setembre (91) han estat els mesos amb més activitat, mentre que l’octubre ha tancat amb 65 trucades.
El servei gratuït 900 900 120 és l’eina de referència per a les dones que pateixen violència masclista o per a persones del seu entorn. Amb una sola trucada es pot demanar ajuda, assessorament i orientació. Cada vegada hi ha més dones que s’atreveixen a denunciar, però moltes encara busquen recursos previs abans de fer el pas. En nombrosos casos, són els familiars qui contacten amb el telèfon per alertar que una dona pròxima està patint maltractaments.
Segons les dades públiques del Departament d’Igualtat i Feminismes, la majoria de trucades han estat fetes per la víctima (577), seguides per les dels familiars (97) i les de professionals del sector (20).
Per comarques, gairebé la meitat de les trucades provenen del Gironès (283), seguit de la Selva (160) i l’Alt Empordà (131). En l’extrem oposat, el Ripollès és el territori amb menys telefonades, amb només set.
A escala catalana, el servei ha acumulat 12.657 atencions entre gener i setembre.
Pel que fa al perfil de la víctima que truca des de les comarques gironines, el patró majoritari és el d’una dona de nacionalitat espanyola, que pateix violència en l’àmbit de la parella, que manté la relació amb l’agressor en el moment de la trucada, que rep sobretot maltractament psicològic, que conviviu amb ell i que té fills.
Crim a Blanes
La xacra ha tornat a colpejar la demarcació aquest 2025. El 6 de març, una dona va ser trobada morta en un pis de Blanes. Els Mossos van detenir el seu company sentimental, i el jutge el va enviar a presó provisional acusat d’homicidi.
El telèfon 900 900 120 està connectat als diferents serveis de la Xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones en situació de violència masclista. En aquest sentit, per exemple, a través d’aquesta línia es poden programar visites als serveis que necessiti cada dona. Si és necessari, també té capacitat per fer trucades de seguiment dels casos.
