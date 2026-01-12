Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Quatre persones han resultat ferides

VÍDEO | Un accident múltiple provoca cues a la C-66 a Banyoles

Anti-radars Garrotxa

Eva Batlle

Eva Batlle

Banyoles

Un accident de trànsit múltiple ha provocat cues quilomètriques a la C-66, a Banyoles. El succés ha tingut lloc cap a tres quarts de vuit del matí, a l’altura del punt quilomètric 45,1, en sentit Girona.

En el xoc, per encalç, s’hi han vist implicats quatre vehicles. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat diversos serveis d’emergències, entre ells els Bombers, els Mossos d’Esquadra i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Quatre persones han resultat ferides: tres de poca gravetat i una ha estat dona alta in situ, indiquen des de Trànsit. Al servei hi han treballat dues ambulàncies del SEM.

Cues de més de 5 quilòmetres

Tot i això, el sinistre viari ha provocat llargues retencions en diversos trams de la via, que han superat es cinc quilòmetres. Segons el Servei Català de Trànsit, s'han registrat cues de 5,5 quilòmetres des de Serinyà; 2 més entre Sant Ferriol i Besalú i tres més des de Banyoles, totes les retencions en sentit Girona.

TEMES

