Un accident múltiple provoca cues a la C-66 a Banyoles
Quatre persones han resultat ferides
Un accident de trànsit múltiple ha provocat cues quilomètriques a la C-66, a Banyoles. El succés ha tingut lloc cap a tres quarts de vuit del matí, a l’altura del punt quilomètric 45,1, en sentit Girona.
En el xoc, per encalç, s’hi han vist implicats quatre vehicles. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat diversos serveis d’emergències, entre ells els Bombers, els Mossos d’Esquadra i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Quatre persones han resultat ferides: tres de poca gravetat i una ha estat dona alta in situ, indiquen des de Trànsit. Al servei hi han treballat dues ambulàncies del SEM.
Cues de més de 5 quilòmetres
Tot i això, el sinistre viari ha provocat llargues retencions en diversos trams de la via, que han superat es cinc quilòmetres. Segons el Servei Català de Trànsit, s'han registrat cues de 5,5 quilòmetres des de Serinyà; 2 més entre Sant Ferriol i Besalú i tres més des de Banyoles, totes les retencions en sentit Girona.
Subscriu-te per seguir llegint
- Eva Soriano: 'Vaig agafar mania al català perquè a l’escola es reien de mi al parlar-lo
- Mor la jove gironina amb càncer que mostrava la seva lluita diària a les xarxes socials
- Primers enganys de grues pirates després de l’entrada en vigor de les balises V16
- La prova de la ceba d'en Pauet augura un 2026 amb menys pluja
- Un banyolí aconsegueix cancel·lar més de 81.000 euros de deutes gràcies a la Segona Oportunitat
- La volta al món en 132 dies, 33 països i un creuer: 'Serà el viatge de la nostra vida
- Girona supera el rècord d'habitants en l'actualització de l'últim padró
- Quaranta mans per a un sol plat: la vaixella bisbalenca que sedueix els millors restaurants del món