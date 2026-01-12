Consulta pionera al Trueta per tractar les seqüeles ginecològiques del càncer en dones
El servei ja ha atès cinquanta pacients i incorpora una teràpia amb làser gràcies al suport econòmic de la Fundació Oncolliga Girona
L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta ha posat en funcionament una consulta específica per atendre dones que, a conseqüència dels tractaments oncològics, presenten seqüeles ginecològiques que els afecten la salut vaginal. La consulta ofereix diferents opcions terapèutiques, entre les quals s’inclou l’ús del làser fraccionat de CO2, incorporat gràcies a l’aportació econòmica de la Fundació Oncolliga Girona per a l’adquisició de l’equip.
Aquesta teràpia propicia la regeneració del teixit de la vulva i la vagina, amb l’objectiu de millorar-ne l’elasticitat i la lubricació natural.
Els tractaments oncològics —sigui la cirurgia, la quimioteràpia, la radioteràpia o altres procediments— poden ocasionar trastorns físics i emocionals a les pacients. En l’àmbit de la salut vaginal, els tumors de mama, els ginecològics (úter, ovari, vulva o vagina) i altres tumors localitzats a la pelvis, com els de recte o bufeta, són els que presenten una incidència més elevada de símptomes com la picor, el dolor vulvar, el dolor en les relacions sexuals, la manca de desig o de lubricació, la dificultat per arribar a l’orgasme, la incontinència urinària o el dolor en orinar.
Sovint, aquest tipus de trastorns són infradiagnosticats, sigui per desconeixement o per vergonya, tant per part de les pacients com dels professionals i això pot comportar una disminució significativa de la qualitat de vida. Per donar resposta a aquesta necessitat, el Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Trueta ha impulsat aquesta consulta específica per a la valoració integral de les pacients amb seqüeles vulvovaginals o sexuals. Es tracta d’una iniciativa pionera a la sanitat pública de la demarcació de Girona, que ofereix atenció un cop per setmana.
Formació específica
La consulta és atesa per ginecòlogues amb formació específica en salut vaginal i en l’ús del làser fraccionat de CO2, que s’encarreguen de la valoració clínica de les pacients i de la indicació dels diferents tractaments disponibles. En una primera fase, es poden indicar tractaments tòpics hidratants i en aquelles dones amb una simptomatologia més complexa o que no responen adequadament es pot optar per un tractament hormonal, tant per via vaginal com oral.
“En primer lloc, fem una entrevista dirigida per conèixer les seqüeles que presenta la pacient i, posteriorment, una exploració física específica. Tot plegat, ens permet establir un diagnòstic i un pla de tractament individualitzat”, explica la doctora Laura Cárdenas, coordinadora de la Secció de Ginecologia del Servei.
"El nou servei ens permet oferir un tractament personalitzat"
“Les pacients poden ser derivades des de les diferents unitats funcionals oncològiques, des de les consultes de seguiment dels seus especialistes de referència, des d’altres hospitals de la Regió Sanitària o bé, després d’haver sol·licitat informació a Oncolliga relacionada amb la salut vaginal”, afegeix.
La darrera teràpia incorporada és el làser fraccionat de CO2, especialment indicat en aquells casos en què el tractament hormonal està contraindicat o quan la resta de procediments no han estat efectius. Es tracta d’una tècnica segura i mínimament invasiva, que es realitza de manera ambulatòria i no requereix anestèsia.
Mitjançant petits impulsos de làser aplicats sobre el teixit que cal tractar, s’indueix la regeneració del teixit. L’equip permet ajustar els paràmetres del tractament segons les necessitats de cada pacient. Habitualment, es realitzen entre dues i quatre sessions, espaiades cada quatre o sis setmanes.
Una cinquantena de pacients ateses
L’aparell, valorat en 48.000 euros, s’ha incorporat gràcies a la col·laboració de la Fundació Oncolliga Girona, que ha fet un donatiu amb els fons recaptats a l’Oncotrail 2025.
Fins ara, la consulta ja ha atès unes 50 dones i s’han realitzat aproximadament 15 sessions de làser fraccionat de CO₂. Es preveu que la demanda augmenti progressivament a mesura que la prestació es vagi consolidant, una previsió que es veu reforçada per la valoració positiva tant de les pacients com dels professionals implicats.
- Eva Soriano: 'Vaig agafar mania al català perquè a l’escola es reien de mi al parlar-lo
- Mor la jove gironina amb càncer que mostrava la seva lluita diària a les xarxes socials
- Primers enganys de grues pirates després de l’entrada en vigor de les balises V16
- La prova de la ceba d'en Pauet augura un 2026 amb menys pluja
- Un banyolí aconsegueix cancel·lar més de 81.000 euros de deutes gràcies a la Segona Oportunitat
- La volta al món en 132 dies, 33 països i un creuer: 'Serà el viatge de la nostra vida
- Girona supera el rècord d'habitants en l'actualització de l'últim padró
- Quaranta mans per a un sol plat: la vaixella bisbalenca que sedueix els millors restaurants del món