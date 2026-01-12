Els pagesos gironins aixequen el tall a l'AP-7 després de cinc dies amb l'autopista bloquejada
Els manifestants ho decideixen en assemblea un cop se'ls ha informat del resultat de la reunió amb el president Illa
Els pagesos de les comarques gironines han aixecat el tall que des de fa cinc dies té bloquejada l'autopista AP-7 a Pontós, en protesta per l'acord del Mercosur i la política agrària europea. Prop d'una cinquantena de manifestants que encara quedaven a la calçada han començat a recollir "amb el cap ben alt" tota la instal·lació que s'havia preparat i han anat marxant progressivament amb els seus tractors. Un cop acabada la reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb els representants de Revolta Pagesa, aquests han trucat als seus companys dels diferents talls per tal d'informar-los del resultat de la trobada. Després d'una petita assemblea, els pagesos gironins han decidit aixecar el tall a l'AP-7.
A les tres de la matinada del passat dijous 8 de gener el primer d'un centenar llarg de tractors de les comarques gironines va entrar a l'AP-7 a Pontós, just a l'alçada on l'autopista es creua amb l'N-II. A tres quarts de set de la tarda d'aquest dilluns, cinc dies més tard, una votació a mà alçada ha decidit que la protesta s'acabava. Entremig, Revolta Pagesa ha reivindicat "el mal" que fa pel sector la firma de l'acord del Mercosur. "Estem més units que mai i sortim amb el cap ben alt", assenyala la membre del col·lectiu, Anna Mir.
I és que després de parlar amb els tres representants del sector que han anat a Barcelona a reunir-se al Palau de la Generalitat amb el president Salvador Illa, una àmplia majoria han votat marxar cap a casa i confiar que es compliran els compromisos presos pel Govern.
Mir, però, ha deixat clar que si han estat cinc dies a la carretera n'hi poden "passar-ne deu, o els que calgui" i ha destacat la unitat entre el sector. "Som gent de paraula i esperem que els polítics també ho siguin", ha destacat.
Just després de la votació, la seixantena de pagesos que quedaven a l'autopista han començat a recollir els dos coberts que han fet, un dels quals amb sostre de fibrociment per fer palès el malestar que tenen per haver de canviar les teulades de les granges que estan fetes amb aquest material.
La majoria dels manifestants han marxat contents per haver aconseguit el compromís d'Illa i reivindicaven "la força que té el sector". "Ara tenim ganes de tornar a la feina, però també de ser a les reunions i que se'ns escolti. Volem estar presents i que les decisions es prenguin amb nosaltres i avançar plegats", assenyala Mir.
Des del gremi assenyalen que si cal poden duplicar o triplicar el nombre d'assistents a les manifestacions. "Cada vegada estem més organitzats, l'experiència suma i si no compleixen tornarem a sortir", ha recalcat Mir, mentre recordava que, aviat, celebren l'aniversari de Revolta Pagesa i "s'haurà de celebrar".
Aixequen el tall de Coll d'Ares i esperen que les noves promeses del Govern "no tornin a ser fum"
Els pagesos que tallaven la carretera de Coll d'Ares des de fa cinc dies han decidit en assemblea aixecar la protesta, tal com han fet els companys gironins que protestaven a l'AP-7, a Pontós (Alt Empordà), i els de la Catalunya Central que ho feien a la C-16, a Olvan (Berguedà). Ho ha confirmat a l'ACN Joan Moret, un dels agricultors presents a la protesta, que ha desitjat que les promeses del Govern "no tornin a ser fum" com ha passat, a parer seu, en ocasions anteriors. De la mateixa manera que ho han fet els pagesos gironins i els de la Catalunya Central, també ha esperat que els quinze dies de marge que ha demanat l'executiu serveixin per veure canvis pel que fa a la defensa del sector agrari de l'executiu davant l'acord UE-Mercosur.
Aquest dilluns a la tarda, representants de Revolta Pagesa s'han reunit amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, l'endemà de la trobada que van mantenir amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos havien demanat que Illa ratifiqués els compromisos adquirits per Ordeig, i després de la reunió el cap de l'executiu català ha fet una compareixença davant la premsa en què ha assegurat que ell i tot el Govern donen ple suport a les paraules del conseller.
Poc després, els representants de Revolta Pagesa s'han mostrat "contents" del resultat de la reunió, i han esperat que les assemblees de les protestes decidissin aixecar els talls, com finalment ha passat.
- Eva Soriano: 'Vaig agafar mania al català perquè a l’escola es reien de mi al parlar-lo
- Mor la jove gironina amb càncer que mostrava la seva lluita diària a les xarxes socials
- Primers enganys de grues pirates després de l’entrada en vigor de les balises V16
- La prova de la ceba d'en Pauet augura un 2026 amb menys pluja
- Un banyolí aconsegueix cancel·lar més de 81.000 euros de deutes gràcies a la Segona Oportunitat
- La volta al món en 132 dies, 33 països i un creuer: 'Serà el viatge de la nostra vida
- Girona supera el rècord d'habitants en l'actualització de l'últim padró
- Quaranta mans per a un sol plat: la vaixella bisbalenca que sedueix els millors restaurants del món