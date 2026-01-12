Eva Trias i Ivan Gascon lideraran Ara Pacte Local a les comarques gironines
Els nous responsables s’han escollit durant una trobada municipalista celebrada a Vilobí d’Onyar
La plataforma municipalista Ara Pacte Local ha designat Eva Trias com a coordinadora a les comarques gironines i Ivan Gascon com a coordinador adjunt. Els nomenaments es van acordar dissabte durant la sisena Trobada Municipalista del projecte, celebrada a Vilobí d’Onyar, amb representants de prop de cinquanta municipis d’arreu del país.
Segons ha explicat la mateixa plataforma, la jornada va servir per aprovar la nova estructura territorial d’Ara Pacte Local i per començar a preparar les eleccions municipals del maig del 2027. En el cas de les comarques gironines, l’objectiu és “millorar la coordinació entre municipis i projectes locals”, segons assenyala el comunicat fet públic després de la trobada. L’acte va ser inaugurat pel director dels Serveis Territorials d’Empresa, Pau Rich, que va destacar “el paper dels municipis com a espais de proximitat i cohesió social” i la seva funció davant dels reptes econòmics i territorials, segons va exposar durant la seva intervenció.
PDeCAT i Ara Catalunya
Ara Pacte Local es defineix com un acord municipalista impulsat pel PDeCAT i Ara Catalunya, amb la voluntat d’articular una xarxa de municipis que comparteixin estratègies de caire municipalista. La plataforma s’adreça, segons afirma, a persones i projectes locals que “se senten orfes de partit” i que defensen polítiques de proximitat amb les persones “al centre de l’acció municipal”.
D’acord amb les dades facilitades per Ara Pacte Local, el projecte compta actualment amb 189 regidors i alcaldes a Catalunya, així com 16 consellers comarcals i una diputada a la província de Lleida. La plataforma assegura que la nova estructura territorial ha de servir per “reforçar la presència municipalista arreu del país” i per treballar en la configuració de candidatures locals de cara als comicis del 2027. La coordinació general del projecte recau en Jofre Serret i Rosa Pujol, que, segons la plataforma, van reiterar durant la jornada la voluntat de “continuar ampliant el projecte” i de “sumar nous municipis” en els pròxims mesos.
