L’alcalde de les Preses serà el nou president del Consell Comarcal de la Garrotxa
Albert Danés serà investit dimarts vinent en un ple extraordinari
Albert Danés (Junts), actual alcalde de les Preses, assumirà la presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa en substitució de Santi Reixach, que va morir el passat 21 de novembre als 69 anys. La investidura es farà efectiva dimarts vinent en un ple extraordinari que se celebrarà a la seu del Consell Comarcal.
La candidatura de Danés ha estat presentada públicament pels grups que formen l’equip de govern comarcal —Junts, Esquerra Republicana i Estimem les Planes—, que han acordat mantenir el pacte de govern vigent des de l’inici del mandat, el juliol del 2023. La proposta compta amb el suport dels quatre vicepresidents del Consell Comarcal i permet donar continuïtat a l’organització de l’ens després de la mort de Reixach.
Santi Reixach compatibilitzava la presidència comarcal amb l’alcaldia de la Vall de Bianya. La seva trajectòria política va començar l’any 1983, quan va entrar a l’Ajuntament com a regidor de Comerç. El 2011 va assumir l’alcaldia del municipi, càrrec que va exercir fins a la seva mort. El 2019 va ser escollit president del Consell Comarcal de la Garrotxa, responsabilitat que va revalidar després de les eleccions municipals del 2023. Durant el seu mandat comarcal va impulsar, entre altres projectes, el Pla de Protecció de l’Alta Garrotxa, aprovat el 2021 després de més de dues dècades de tramitació.
Albert Danés, que fins ara exercia com a conseller delegat de l’àrea de Joventut i Esports del Consell Comarcal, ha expressat que assumeix el nou càrrec “amb responsabilitat, respecte i sentit de servei públic”, i amb la voluntat de donar continuïtat al projecte encapçalat per Reixach, alhora que manté la mirada posada en el futur de la comarca. També ha confirmat que continuarà exercint com a alcalde de les Preses.
La roda de premsa de presentació de la candidatura es va fer aquest dilluns a la seu del Consell Comarcal, amb la presència dels representants dels grups de govern. La vicepresidenta primera, Gemma Canalias, va exercir d’amfitriona institucional de l’acte. En principi, no està previst cap canvi en les vicepresidències, tot i que Danés deixarà la delegació de Joventut i Esports.
El ple extraordinari de dimarts servirà per sotmetre la candidatura a votació del plenari en una sessió amb un únic punt a l’ordre del dia. El Consell Comarcal de la Garrotxa agrupa els municipis de la comarca i presta serveis mancomunats en àmbits com els serveis socials, el medi ambient, la mobilitat i el suport tècnic als ajuntaments. El relleu a la presidència arriba en un moment clau per garantir la continuïtat institucional i el desenvolupament dels projectes en curs.
