L'hospital d'Olot participa en un estudi estatal sobre la insuficiència cardíaca
La investigació analitza si la combinació de dos tipus de diürètics pot reduir el risc de reingrés hospitalari
L’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa ha participat en un estudi d’àmbit estatal que analitza si la combinació de dos tipus de diürètics pot reduir el risc de reingrés hospitalari en pacients amb insuficiència cardíaca aguda. Segons recull Efe, la investigació ha estat liderada per l’Institut d’Investigació Sanitària Incliva, de l’Hospital Clínic Universitari de València, i els resultats s’han publicat a la revista científica Clinical Research in Cardiology.
L’estudi avalua l’eficàcia de combinar diürètics tiazídics amb diürètics de nansa en el moment de l’alta hospitalària, amb l’objectiu de reduir els reingressos durant els primers 30 dies, un període considerat especialment vulnerable per a aquests pacients. Les conclusions indiquen que aquesta combinació podria ser beneficiosa només en pacients amb una major retenció de líquids o una resposta insuficient al tractament habitual, però no recomanen el seu ús generalitzat.
La insuficiència cardíaca és una malaltia crònica que afecta aproximadament el 2% de la població adulta i fins al 10% de les persones majors de 70 anys. És, a més, la causa més freqüent d’ingrés hospitalari en persones majors de 65 anys. Un dels principals motius de reingrés precoç és l’acumulació de líquids, que provoca símptomes com falta d’aire, edemes i fatiga.
Molts reingressos
Segons les dades de l’estudi, el risc de reingrés durant els primers 30 dies després de l’alta és elevat: prop d’un de cada quatre pacients torna a ser hospitalitzat i la mortalitat en aquest període supera el 10%. Per aquest motiu, optimitzar el tractament diürètic després d’un episodi de descompensació és un dels principals reptes actuals en el maneig de la insuficiència cardíaca.
La investigació ha analitzat de manera retrospectiva 3.384 pacients donats d’alta després d’un ingrés per insuficiència cardíaca aguda entre els anys 2008 i 2021, i els resultats s’han validat posteriorment en una segona cohort independent de 622 pacients del registre multicèntric Alcalotic.
A més de l’Hospital d’Olot, en l’estudi hi han participat professionals d’altres centres sanitaris de l’Estat, com l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, l’Hospital Clínic de Barcelona-Idibaps, l’Hospital Universitari de Puerto Real (Cadis) i membres del Grup de Treball d’Insuficiència Cardíaca de la Societat Espanyola de Medicina Interna.
