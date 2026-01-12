Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Olot reparteix vals de 500 euros entre quatre guanyadors de la campanya de Nadal

Els guanyadors de la campanya de Nadal podran gastar el premi fins al 28 de febrer en els establiments locals

El sorteig es va celebrar dissabte a Olot

El sorteig es va celebrar dissabte a Olot / Cedida per Ajuntament d'Olot

Jesús Badenes

Jesús Badenes

Olot

L’Associació de Comerciants d’Olot (ACO) ha celebrat el sorteig de la campanya de Nadal ‘Per Nadal, a córrer pels regals’. La rifa es va celebrar dissabte al migdia a la Plaça de l’U d’Octubre, on s’han escollit les butlletes guanyadores.

De les 25.000 butlletes repartides entre els clients que van comprar durant les festes, han resultat guanyadors la Tura Benítez d'Olot; la Geanina també d'Olot, l’Eva Martínez de Sant Jaume de Llierca i Joan Nadal de Sales de Llierca. Cadascun rebrà un val de 500 € per gastar fins al 28 de febrer en els comerços locals de la capital de la Garrotxa.

Èxit de la campanya i dinamització del centre

La regidora d’Empresa, Comerç i Turisme, Gemma Canalias, ha destacat “la importància d’iniciatives com aquesta, que impulsen el comerç local”. També ha ressaltat que la pista de gel de la Plaça Major ha estat un atractiu afegit per als visitants durant aquestes festes.

Segons la presidenta de l’ACO, Ester Verdaguer, “les últimes setmanes Olot ha viscut els carrers plens de vida gràcies a la implicació del comerç local i la resposta de la ciutadania”. A més, ha anunciat que pròximament es faran públics els resultats totals de la campanya, que considera molt satisfactoris.

