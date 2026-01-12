El projecte d'impuls a les comunitats energètiques del Pla de l'Estany arriba als 1.500 ciutadans i 120 PIMES de la comarca
L'any passat es va posar en marxa l’Oficina GiDomus per assessorar els veïns a l’hora de rehabilitar la seva llar
El projecte Energized Est-Bany, d’impuls de les comunitats energètiques a la comarca del Pla de l’Estany, ha arribat als 1.424 ciutadans, 120 PIMES i una vintena d’actors institucionals durant l’any que va estar en marxa, del juny del 2024 al juny del 2025. Aquesta és una de les iniciatives de la Fundació Europace que ofereix serveis i eines a la comarca a través del projecte GiDomus, que es va posar en marxa a la ciutat a finals de l’any passat.
L’octubre de 2025 es va posar en marxa al Pla de l’Estany el servei de finestreta única del programa GiDomus, una iniciativa de la Fundació Europace clau per "accelerar la descarbonització d’edificis residencials" de la demarcació de Girona. Albert Tubert, regidor de Polítiques mediambientals i Batlle d’Aigües de l’Ajuntament de Banyoles, destaca que “amb la Fundació Europace portem uns cinc anys treballant i, entre altres aspectes, ens han fet un estudi de les possibles teulades del municipi on es poden fer comunitats energètiques".
Tanmateix, recorda que "actualment estem treballant per dur a terme el projecte de la futura comunitat energètica del pavelló de la Farga. En aquesta línia, amb l’arribada del projecte GiDomus un cop oberta l’oficina al Consell Comarcal, si veiem que hi ha una alta demanda per part de la ciutadania de Banyoles, ens plantejarem obrir una segona oficina ubicada al propi consistori”.
Per altra banda, Tubert recorda que “durant els darrers anys, el potencial de les comunitats iniciades a la comarca a través de la Fundació Europace tindria una producció estimada de més de 623.000 kWh l'any, que significaria una reducció de 79,63 tones de CO₂ i mobilitzaria 882.256,55 euros d'inversió”.
En aquest sentit, des de la Fundació Europace apunten que s’ha donat suport als municipis a obtenir més de 76.000 euros en subvencions per finançar aquestes comunitats energètiques. Tanmateix, s’han format més de 250 persones reforçant així la capacitat local per continuar creixent en aquest sector.
L’Oficina GiDomus del Pla de l’Estany és una iniciativa pionera que busca convertir la demarcació de Girona en un referent europeu en eficiència energètica d’edificis residencials. El projecte va arribar al Pla de l’Estany l’octubre de 2025 amb la missió de facilitar l’accés de la ciutadania a informació, assessorament i suport en rehabilitació energètica i instal·lació d’energies renovables, amb una atenció especial a les llars vulnerables de la comarca.
Xerrada al Museu Darder
Per donar a conèixer aquest servei, dijous a dos quarts de set de la tarda el Museu Darder de Banyoles acollirà la xerrada ‘Vols rehabilitar la teva llar i no saps per on començar?’. Manel Pretel, coordinador de GiDomus, recorda que “el projecte va néixer a la Garrotxa i en els darrers mesos s’ha estès per diferents punts de les comarques gironines; respecte a la xerrada, aquesta vol detallar en què consisteix aquesta iniciativa que, bàsicament, vol fomentar la transició energètica i millorar el benestar de les famílies, tot impulsant habitatges més confortables, saludables, eficients i respectuosos amb el medi ambient".
- Eva Soriano: 'Vaig agafar mania al català perquè a l’escola es reien de mi al parlar-lo
- Mor la jove gironina amb càncer que mostrava la seva lluita diària a les xarxes socials
- Primers enganys de grues pirates després de l’entrada en vigor de les balises V16
- La prova de la ceba d'en Pauet augura un 2026 amb menys pluja
- Un banyolí aconsegueix cancel·lar més de 81.000 euros de deutes gràcies a la Segona Oportunitat
- La volta al món en 132 dies, 33 països i un creuer: 'Serà el viatge de la nostra vida
- Girona supera el rècord d'habitants en l'actualització de l'últim padró
- Quaranta mans per a un sol plat: la vaixella bisbalenca que sedueix els millors restaurants del món