Proposen rebaixar la taxa de la residència de gent gran de Ribes segons la renda
ERC–Tots Fem Ribes ha presentat al·legacions perquè la quota s’adapti als ingressos dels usuaris i no exclogui ningú
ERC–Tots Fem Ribes ha presentat al·legacions a la modificació de la taxa de la residència de gent gran de la Vall de Ribes. La formació proposa que la quota es calculi en funció dels ingressos de cada usuari, amb bonificacions per a les rendes més baixes, per evitar que cap persona gran quedi fora del servei per raons econòmiques.
La proposta d’ERC–Tots Fem Ribes planteja introduir un sistema de tarifació social perquè el preu de la residència s’ajusti a la capacitat econòmica de les persones usuàries. Les al·legacions preveuen bonificacions del 75%, del 50% o del 25% en funció dels ingressos, sempre amb un informe previ dels Serveis Socials.
El grup municipal rep també defensa bonificacions per a les persones empadronades a Ribes de Freser, pel caràcter municipal del servei. En concret, proposa reduccions del 15% per a veïns amb una antiguitat mínima de dos anys i fins al 30% per a les persones empadronades des de fa cinc anys o més amb ingressos limitats. Aquestes reduccions no serien acumulables amb la tarifació social.
Les al·legacions inclouen també canvis en el règim de devolució de dietes en cas d’hospitalització, plantejant que el retorn s’apliqui des del primer dia d’ingrés —a raó de cinc euros diaris— i no a partir del quinzè dia, com estableix actualment l’ordenança.
A més, es proposa regular un procediment clar d’avaluació social per aplicar les bonificacions i crear un fons municipal de compensació per garantir que cap persona quedi exclosa del servei per motius econòmics.
Finalment, el grup reclama més transparència en el cost del servei i un mecanisme automàtic de revisió anual de les quotes, vinculat a l’IPC i als costos reals de la residència.
- Eva Soriano: 'Vaig agafar mania al català perquè a l’escola es reien de mi al parlar-lo
- Mor la jove gironina amb càncer que mostrava la seva lluita diària a les xarxes socials
- Primers enganys de grues pirates després de l’entrada en vigor de les balises V16
- La prova de la ceba d'en Pauet augura un 2026 amb menys pluja
- Un banyolí aconsegueix cancel·lar més de 81.000 euros de deutes gràcies a la Segona Oportunitat
- La volta al món en 132 dies, 33 països i un creuer: 'Serà el viatge de la nostra vida
- Girona supera el rècord d'habitants en l'actualització de l'últim padró
- Quaranta mans per a un sol plat: la vaixella bisbalenca que sedueix els millors restaurants del món