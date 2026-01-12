Puigcerdà actualizarà la gestió de les zones blaves prioritzant l'aparcament gratuït pels veïns
El govern estudia un model econòmic viable que alhora ofereixi alternatives de franc als residents
Miquel Spa
L’Ajuntament de Puigcerdà té sobre la taula un pla per renovar la gestió de l’aparcament a la vila, amb la voluntat de facilitar l’estacionament gratuït als veïns com a eix central. La proposta, encara en fase de treball, preveu revisar l’actual model de zones blaves i podria incloure la creació de zones verdes reservades al veïnat, una opció que ja havia estat plantejada també per l’anterior govern municipal.
El govern municipal ha revisat el projecte d’aparcament elaborat en el mandat anterior i n’ha fet una anàlisi detallada. Segons aquesta revisió, la proposta incorporava un increment significatiu de zones blaves dins del nucli urbà, fet que reduïa les opcions d’aparcament gratuït per als residents. Aquesta circumstància ha portat l’Ajuntament a replantejar el model i a reflexionar sobre si respon a les necessitats reals de la població, segons ha explicat la regidora responsable, Cristina Deulofeu.
Actualment, el goven no te un projecte definitiu i una decisió presa, però s’està treballant en una nova proposta que podria estar enllestida en un termini de dos mesos. Entre les zones ja regulades hi ha l'entorn del pàrquing de les Tereses, on l'anterior govern volia implantar una zona blava amb tarifes reduïdes per afavorir l’alta rotació de vehicles. En aquest àmbit també es contemplava la possibilitat d’abonaments i descomptes per als usuaris habituals.
Paral·lelament, i tot i que no constava en el projecte inicial, s’ha valorat la possibilitat de crear zones verdes en determinats carrers, especialment en aquells on hi ha una elevada presència de residents sense plaça de pàrquing pròpia. Aquesta mesura permetria garantir l’estacionament del veïnat, amb una gestió conjunta entre l’empresa concessionària i l’Ajuntament.
L’Ajuntament treballa ara en l’estudi econòmic del model, una part que considera clau i que fins ara no estava completament definida, tal com ha explicat Deulofeu. L’objectiu és analitzar els ingressos potencials d’una gestió integral dels aparcaments municipals i de les zones regulades, en relació amb les despeses que aquest sistema genera.
Un cop aquest estudi estigui enllestit, el govern municipal preveu compartir-lo amb la resta de grups i obrir el debat polític al voltant del futur model d’aparcament a Puigcerdà. El rregidor de Futur ara a l'oposició Francesc Armengol ha ofert la seva col·laboració a l'equip de govern atès que ell mateix va treballar en el projecte.
En els darrers anys, la gestió de la zona blava ha estat present de manera recurrent en el debat municipal a Puigcerdà. El sistema s’ha anat modificant amb canvis en les tarifes, en el model de gestió i en les eines de pagament. En diferents etapes, l’Ajuntament ha assumit directament la gestió de l’estacionament regulat i ha plantejat ajustos per afavorir la rotació al centre urbà. Més recentment, el consistori ha posat sobre la taula la necessitat de revisar el conjunt del model d’aparcament, incloent-hi la zona blava i els aparcaments municipals, amb estudis orientats a definir futures fórmules de gestió i possibles canvis en la regulació.
