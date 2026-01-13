Banyoles reubicarà les parades del mercat setmanal
La renovació del parc infantil de les Rodes i els espais buits actuals obliguen a redistribuir les parades
L’Ajuntament de Banyoles impulsarà una remodelació en la distribució de les parades del mercat setmanal que ocupen les places Major, de les Rodes i dels Turers així com els carrers adjacents que les connecten.
Coincidint amb l’inici de les obres de reforma i ampliació del parc infantil de la plaça de les Rodes, previstes per aquesta setmana, i que afectarà diverses parades del mercat setmanal dels dimecres, es farà una redistribució de 21 de les 74 parades que té el mercat amb l’objectiu de millorar la dinamització global de mercat, en especial a la plaça Major, on s’aprofitarà per omplir els espais buits que hi ha actualment fruit d’algunes baixes de paradistes.
Les parades de productes ecològics, ara escampades per diferents llocs, es concentraran en un lineal al mig del sorral de la plaça. Les parades que hi havia disperses a la plaça dels Turers i la porta dels Turers, també seran reubicades per donar més espai de pas i visibilitat en aquesta cruïlla entre l’avinguda Països Catalans i l’avinguda Llibertat.
Un parc quatre vegades més gran
Avui s'ha presentat el projecte de remodelació i ampliació del parc infantil ubicat a la plaça de les Rodes, que serà quatre vegades més gran que l’actual. El nou parc ocuparà quasi tota la part de sauló de la plaça, des de la font fins a límit est on ara hi ha dues reproduccions de rodes de fusta. Els arbres plataners que hi ha ara seran retirats i substituïts per una nova filera d’arbres nous que resseguiran tot el perímetre de sauló proporcionant més ombra per garantir una confortabilitat més gran especialment en els mesos d’estiu. En un dels extrems, el nou parc comptarà amb un espai de calma diferenciat per aquells infants i famílies que ho necessitin i s’hi posaran més bancs i plantes arbustives que delimitaran el parc amb el carrer.
Pel que fa als jocs que s’hi instal·laran, hi haurà diferents estructures i elements com ara una biga en forma de pòrtic metàl·lic en què hi haurà els gronxadors i una sèrie d’elements verticals amb formes geomètriques que esdevenen jocs d’equilibri i de creativitat. Per altra banda, també s’instal·larà una topografia en forma de cúpula esfèrica de fins a dos metres d’alçada, amb diferents tobogans, jocs d’escalada i dos túnels que travessen l’estructura per l’interior. Finalment, un petit joc de troncs de quatre metres d’alçada, esdevindrà un espai laberíntic que permetrà difunts tipus de joc. Completen el conjunt una sèrie de jocs aïllats com ara tres llits elàstics o un carrusel giratori entre d’altres. L’execució dels treballs serà al voltant dels quatre mesos i el pressupost de la remodelació és de 180.000 euros.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un camioner frustra un robatori a l'àrea de servei de Maçanet envestint la furgoneta dels lladres
- Un accident múltiple provoca cues a la C-66 a Banyoles
- Girona comença a instal·lar la nova generació de contenidors
- Eva Soriano: 'Vaig agafar mania al català perquè a l’escola es reien de mi al parlar-lo
- La prova de la ceba d'en Pauet augura un 2026 amb menys pluja
- Mor la jove gironina amb càncer que mostrava la seva lluita diària a les xarxes socials
- Crema material d'una obra i el fum afecta diversos pisos i una bastida a Girona
- Quan ser del Girona no era tan normal