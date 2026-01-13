Els metges reprenen la vaga aquest dimecres i dijous
Els facultatius tornen a sortir al carrer davant la manca d'acord per a un estatut propi
Els metges de les comarques gironines tornen a sortir al carrer. Ho faran aquest dimecres i dijous en el marc de dues noves jornades de vaga convocada arreu de Catalunya i Espanya per exigir millores laborals aprofitant la negociació del seu nou conveni col·lectiu. Els facultatius reclamen tenir veu pròpia durant les trobades i rebaixar la càrrega assistencial.
Metges de Catalunya, sindicat majoritari dels facultatius, ha denunciat recentment que ni el Departament de Salut ni el CatSalut han fet acte de presència a la reunió de mediació amb Treball per la vaga. "Diuen que no va amb ells. És un escàndol i una vergonya l’abandonament de funcions dels que teòricament són servidors públics i tenen l’obligació mínima de dialogar”, remarca el sindicat, que lamenta el “menyspreu al col·lectiu mèdic” que suposa.
“Un més. Ens veiem al carrer”, conclou Metges de Catalunya, que ha demanat fer constar en acta que tant el Servei Català de la Salut com el Departament de Salut han declinat la seva assistència en considerar que les demandes d’aquesta convocatòria de vaga estan fora de l’àmbit de les seves competències.
Per la seva banda, la consellera de Salut, Olga Pané, emplaçava la setmana passada el Ministeri de Sanitat a negociar amb els sindicats per tal de “conciliar” una “determinada visió singularitzada” de les necessitats específiques dels metges amb la resta de col·lectius
Manifestacions a Barcelona
Tal com va passar en les primeres dues jornades de vaga del desembre passat, les manifestacions es concentraran a Barcelona. El dimecres, la mobilització començarà a les 10.30 hores a la plaça de Sant Jaume i finalitzarà davant el Parlament de Catalunya. L’endemà, dijous 15 de gener, la manifestació sortirà del Centre Corporatiu de l’Institut Català de la Salut (Gran Via de les Corts Catalanes, 587), a les 10.30 hores, i acabarà a la seu de la Unió Catalana d’Hospitals (C/ València, 333).
En l'anterior jornada de vaga, el 10 de desembre, el sindicat va xifrar el seguiment de l'aturada en un 55% mentre que Salut el va situar en un 7,2%. Per demarcacions, l’aturada va ser del 58% a Barcelona, del 42% a Tarragona, del 40% a Girona i del 20% a Lleida.
