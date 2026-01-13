L’Oratori de Pau Casals, musicat per Antoni Ros-Marbà, a la Mostra de Pessebres d’Olot
L’estrena es va dur a terme, al pati de l’Hospici, davant del pessebre de la ciutat
La Principal d’Olot va estrenar ahir dissabte una sardana curta de l’Oratori El Pessebre de Pau Casals, adaptada per Antoni Ros-Marbà, fruit d’un projecte liderat per l’Agrupació de Pessebristes d’Olot i La Garrotxa. Es tracta d’una sardana curta per a flabiol, d’una durada molt curta, que, en l’Oratori de Casals, la contralt solista de l’obra proposa ballar una sardana. L’estrena es va dur a terme, al pati de l’Hospici, davant del pessebre de la ciutat. Ahir, va ser protagonitzada per la solista de flabiol de la cobla, Raquel Carrera.
L’acte, que s’havia d’haver celebrat la diada de Sant Esteve, però, que es va suspendre pels avisos de Protecció Civil de fortes pluges, es va iniciar amb la interpretació de l'Himne de la Mostra, que és una adaptació del Glòria dels Pastorets d’Olot, en concret, la versió musical per a cobla del mestre compositor i director Lluís Albert Ribas. A més, s’ha recuperat la sardana Pastors a Betlem (1956) del compositor garrotxí Ramon Oliveras, interpretada també per la Principal d’Olot. I, finalment, l’acte es va cloure amb interpretació de la sardana Olot, capital de la sardana de Pau Vila. El president de l’Agrupació de Pessebristes d’Olot i La Garrotxa, Miquel Serrat, va explicar la relació de Pau Casals amb Olot, gràcies a dos músics olotins de la seva orquestra, Joan i Miquel Prat. Serrat va recordar que, per aquest motiu, l’any 1968, Olot va ser proclamada Ciutat Pubilla de la Sardana i que Pau Casals va va tenia cura d'escriure i proclamar el Missatge al món sardanista.
