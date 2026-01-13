Les associacions de voluntariat de Protecció Civil realitzen 443 intervencions a Girona el 2025
Les entitats gironines ocupen el segon lloc, només per darrere de Barcelona, en el balanç anual
Les Associacions de Voluntariat de Protecció Civil (AVPC) de la demarcació de Girona van realitzar un total de 443 intervencions durant l’any 2025. Aquestes actuacions, comunicades al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), inclouen serveis preventius en festes locals, activitats esportives i altres esdeveniments ciutadans, així com intervencions en situacions d’emergència.
La majoria de les intervencions van tenir un caràcter preventiu, però també es van registrar serveis relacionats amb emergències, com activacions del Pla INUNCAT i del VENTCAT, incendis, recerca de persones i accidents. Les AVPC combinen la vigilància i el suport logístic amb l’atenció directa a les persones afectades, jugant un paper fonamental en la protecció civil local.
A escala de Catalunya, l’any 2025 va ser rècord pel que fa al nombre de serveis i actuacions de les AVPC. Segons un comunicat de Protecció Civil de la Generalitat, les associacions van informar de 2.877 serveis, que van generar 3.097 actuacions. La majoria de serveis preventius van correspondre a activitats municipals, festes locals i activitats esportives.
En la distribució territorial, Barcelona lidera l’activitat, amb 1.757 intervencions, seguida per la demarcació de Girona, amb 443 serveis, la qual es consolida com la segona àrea amb més activitat de voluntariat. Altres zones amb intervencions destacables van ser la Catalunya Central, Tarragona i el Penedès.
40 AVPC
Actualment, hi ha 166 associacions registrades a Catalunya, de les quals 155 estan actives. A Girona n’hi ha 40 actives, amb voluntaris i voluntàries nomenats pels seus alcaldes després de completar el Curs bàsic de l’ISPC. Actuen principalment dins dels seus municipis, tot i que poden intervenir fora a petició del CECAT o d’un altre ajuntament, sempre sota coordinació oficial.
