Mor un home en caure per un desnivell quan feia llenya en un bosc d'Oix

En l’incident també s’hi va veure afectat l’acompanyant, que va resultar ferit.

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu. / DdG

Eva Batlle

Oix

Un home de 70 anys va morir ahir dilluns en un accident a la Vall d’Hortmoier, a l’Alta Garrotxa. Els fets van tenir lloc cap a un quart de dues del migdia, mentre l’home i un company realitzaven tasques de neteja forestal i feien llenya.

Un cop rebut l’avís, fins a la zona s’hi van desplaçar efectius dels Bombers de la Generalitat, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dels Mossos d’Esquadra.

Per causes que encara es desconeixen, tots dos homes van caure per un desnivell d’uns vuit metres d’alçada i van acabar a l’interior d’una riera. Un d'ells va morir a conseqüència de la caiguda i els serveis d’emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. L’altre va resultar ferit i va ser evacuat a l’Hospital d’Olot.

A la zona també s’hi va desplaçar la comitiva judicial i cap a un quart de quatre de la tarda es va dur a terme l’aixecament del cadàver. Els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació i van tractar el succés com un accident.

