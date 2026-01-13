Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
dades aeroport Gironacoipúsinici de curs 2026Concerts a GironaBalisa V-16consell comarcal Garrotxa
instagramlinkedin

Salut preveu que el nou CAP d'Olot entri en funcionament aquest estiu

Els treballs, amb una inversió de cinc milions d'euros, encaren la recta final

Vídeo: La consellera de Salut, Olga Pané, reconeix que els preocupa l'afectació de la vaga en relació als pacients i l'atenció als centres sanitaris

Vídeo: La consellera de Salut, Olga Pané, reconeix que els preocupa l'afectació de la vaga en relació als pacients i l'atenció als centres sanitaris

Gerard Vilà / ACN

Redacció

Redacció

Olot

Les obres del CAP del barri de Sant Miquel d’Olot, que suposaran una inversió de més de cinc milions d’euros, avancen a bon ritme i estan a la fase final. La previsió és que estiguin acabades durant el primer trimestre d'aquest 2026, moment a partir del qual s’equiparà l’edifici i es faran les gestions oportunes per a la seva posada en marxa, prevista pels voltants de l’estiu.

El nou centre d’atenció primària, les obres de qual van començar el mes de maig de 2024, té una superfície construïda de 1.917,24 m2, distribuïts en planta soterrani, planta baixa, tres plantes pis i la coberta.

La planta soterrani serà l’àrea de rehabilitació, descans del personal sanitari, zona d’instal·lacions i d’emmagatzematge. Per la planta baixa s’entrarà a l’edifici, de manera que hi haurà la recepció i la zona administrativa, a més de l’àrea d’urgències i els espais destinats a activitats comunitàries.

Exterior del CAP d'Olot.

Exterior del CAP d'Olot. / Departament de Salut

La planta primera acollirà l’àrea de medicina general, pediatria i llevadora, mentre que a la segona hi haurà medicina general, odontologia i consultes polivalents. Totes 16 consultes estaran ubicades a la façana del carrer, mentre que les sales d’espera seran obertes i en contacte amb un pati interior que afavoreix la relació amb l’entorn introduint el paisatge als espais de circulació interiors. A la tercera planta s’hi ubicarà el Servei de Rehabilitació Comunitària de Salut Mental

La consellera de Salut, Olga Pané, ha remarcat que “es tracta d’un equipament llargament esperat, que permet millorar de manera molt significativa les instal·lacions existents i dotar l’atenció primària de més espai per acollir els nous serveis i perfils professionals incorporats en els darrers anys”.

Notícies relacionades i més

Per la seva banda, l’alcalde d’Olot, Agustí Arbós, ha celebrat que el nou CAP pugui entrar en funcionament pels voltants de l’estiu i ha assegurat que “l’equipament és una fita històrica per al barri de Sant Miquel, però sobretot per al conjunt de la ciutat, ja que es tracta d’un centre de salut de primer nivell llargament reivindicat”.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents