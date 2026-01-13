Salut preveu que el nou CAP d'Olot entri en funcionament aquest estiu
Els treballs, amb una inversió de cinc milions d'euros, encaren la recta final
Les obres del CAP del barri de Sant Miquel d’Olot, que suposaran una inversió de més de cinc milions d’euros, avancen a bon ritme i estan a la fase final. La previsió és que estiguin acabades durant el primer trimestre d'aquest 2026, moment a partir del qual s’equiparà l’edifici i es faran les gestions oportunes per a la seva posada en marxa, prevista pels voltants de l’estiu.
El nou centre d’atenció primària, les obres de qual van començar el mes de maig de 2024, té una superfície construïda de 1.917,24 m2, distribuïts en planta soterrani, planta baixa, tres plantes pis i la coberta.
La planta soterrani serà l’àrea de rehabilitació, descans del personal sanitari, zona d’instal·lacions i d’emmagatzematge. Per la planta baixa s’entrarà a l’edifici, de manera que hi haurà la recepció i la zona administrativa, a més de l’àrea d’urgències i els espais destinats a activitats comunitàries.
La planta primera acollirà l’àrea de medicina general, pediatria i llevadora, mentre que a la segona hi haurà medicina general, odontologia i consultes polivalents. Totes 16 consultes estaran ubicades a la façana del carrer, mentre que les sales d’espera seran obertes i en contacte amb un pati interior que afavoreix la relació amb l’entorn introduint el paisatge als espais de circulació interiors. A la tercera planta s’hi ubicarà el Servei de Rehabilitació Comunitària de Salut Mental
La consellera de Salut, Olga Pané, ha remarcat que “es tracta d’un equipament llargament esperat, que permet millorar de manera molt significativa les instal·lacions existents i dotar l’atenció primària de més espai per acollir els nous serveis i perfils professionals incorporats en els darrers anys”.
Per la seva banda, l’alcalde d’Olot, Agustí Arbós, ha celebrat que el nou CAP pugui entrar en funcionament pels voltants de l’estiu i ha assegurat que “l’equipament és una fita històrica per al barri de Sant Miquel, però sobretot per al conjunt de la ciutat, ja que es tracta d’un centre de salut de primer nivell llargament reivindicat”.
- Un camioner frustra un robatori a l'àrea de servei de Maçanet envestint la furgoneta dels lladres
- Un accident múltiple provoca cues a la C-66 a Banyoles
- Girona comença a instal·lar la nova generació de contenidors
- Eva Soriano: 'Vaig agafar mania al català perquè a l’escola es reien de mi al parlar-lo
- La prova de la ceba d'en Pauet augura un 2026 amb menys pluja
- Mor la jove gironina amb càncer que mostrava la seva lluita diària a les xarxes socials
- Mor un home en caure per un desnivell quan feia llenya en un bosc d'Oix
- Crema material d'una obra i el fum afecta diversos pisos i una bastida a Girona