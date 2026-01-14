Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Banyoles inicia la reforma de la xarxa de sanejament del carrer Pere Alsius

L'actuació compta amb un termini d’execució de quatre mesos i ha de permetre solucionar els esvorancs que han anat sorgint i que s’han accentuat en els darrers mesos perquè un dels col·lectors s'havia trencat

L'estat actual de la vorera d'aquest tram de carrer. / Ajuntament de Banyoles

Meritxell Comas

Banyoles

L’Ajuntament de Banyoles ha iniciat avui les obres de sanejament del carrer Pere Alsius, que inclou la reforma del clavegueram de residuals, la implantació de xarxa pluvials i l’arranjament de vorera al carrer Pere Alsius. Una actuació imprescindible atès que el col·lector trencat està provocant diferents esvorancs en el tram del carrer Pintor Pigem i el passeig Indústria.

L'actuació compta amb un termini d’execució de quatre mesos i ha de permetre solucionar els esvorancs que han anat sorgint i que s’han accentuat en els darrers mesos perquè un dels col·lectors s'havia trencat. El regidor de Polítiques de Seguretat Pública i Via Pública, Jordi Carretero, ha destacat que “se substituirà tot el tram de xarxes residuals, s’executarà una nova xarxa de drenatge i col·lectors d’aigües pluvials i s’arranjarà la vorera nord del carrer Pere Alsius, que per la presència d’arrels superficials dels arbres ha provocat moltes zones de la vorera amb desplaçaments evidents que perjudiquen clarament el desplaçament a peu de forma segura".

L’arranjament de la vorera nord serà similar a la que es va fer a la vorera sud el 2021, implantant un paviment tou, drenant, als escocells, de tal manera que es permeti el drenatge de l’aigua de la pluja cap als escocells i, alhora, es limitin les irregularitats i discontinuïtats en el paviment.

Més enllà de l’actuació d’arranjament de la vorera nord del carrer Pere Alsius, les obres també tenen dos objectius clars: d’una banda la substitució de tot el tram de xarxes residuals, actualment de formigó de 300mm de diàmetre, entre les cruïlles del carrer Pere Alsius amb Pintor Pigem (a l’inici) i el Passeig Indústria (al final). Per altra banda, també està prevista l’execució d’una nova xarxa de drenatge i col·lectors d’aigües pluvials. Aprofitant la substitució del col·lector d’aigües residuals, es preveu implantar a l’àmbit afectat de recollida d’aigües superficials d’aigües de pluja mitjançant embornals que condueixin aquestes aigües a un nou col·lector d’aigües pluvials. L'actuació compta amb un pressupost de 207.501,45 euros.

