El Consell Esportiu del Pla de l’Estany tanca el curs 2024-2025 amb prop de 20.000 participacions en activitats esportives
La memòria posa el focus en l’organització per àmbits, la cohesió territorial i la incorporació transversal de la perspectiva de gènere
El Consell Esportiu del Pla de l’Estany ha fet pública la memòria corresponent al curs 2024-2025, un document que recull l’activitat desenvolupada al llarg del darrer curs i que posa de manifest el paper de l’entitat com a "agent clau" en la promoció de l’activitat física i de l’esport a la comarca.
El curs 2024-2025 es va tancar amb un total de 19.860 participacions, fet que suposa un increment de 1.971 participacions respecte al curs anterior, consolidant una tendència de creixement sostingut dels darrers anys. Les activitats impulsades han arribat a totes les franges d’edat, amb una presència destacada d’infants i joves, però també amb una oferta consolidada per a persones adultes i gent gran.
Una de les principals novetats del curs va ser l’adopció d’una nova estructura funcional per àmbits de treball, que va permetre connectar millor els projectes i optimitzar recursos. En aquest context, va prendre especial rellevància l’impuls del programa Edusport 360°, amb iniciatives com el curs de premonitoratge d’activitats poliesportives, la celebració de les primeres Olimpíades Edusport 360° i l’exposició artística vinculada als centres educatius de la comarca.
El Consell Esportiu també ha reforçat els projectes socials i comunitaris, com el programa Capacitats i la línia d’accessibilitat del programa Barris 10, així com les iniciatives de Salut i Benestar, entre les quals destaca el programa Fem Drecera i l’ampliació de les activitats per a adults i gent gran als municipis de la comarca.
En l’àmbit de competició, el curs 2024-2025 es va tancar amb 3.796 participacions, consolidant una oferta esportiva educativa, segura i arrelada al territori. Destaquen els Jocs Esportius Escolars de Catalunya, els Jocs Emporion i el Circuit de Curses Populars del Pla de l’Estany, que va registrar un augment de participació amb prop de 250 inscripcions més, reforçant la pràctica esportiva intergeneracional i de proximitat.
En l’àmbit de serveis i cooperació, durant el curs es van registrar 455 usos de serveis, entre serveis universals i personalitzats, amb un augment destacat del suport a entitats, administracions i centres educatius, especialment en àmbits com els recursos humans, les assegurances i el préstec de material.
Paral·lelament, el Consell Esportiu ha presentat el segon Informe Anual amb Perspectiva de Gènere, que analitza tant la participació en les activitats com la composició interna de l’entitat. Les dades mostren una participació global pràcticament paritària, amb un 52,85% d’homes i un 47,15% de dones, mantenint l’equilibri respecte al curs anterior.
Pel que fa a la gestió interna i el compromís social, la memòria recull l’aplicació d’accions del Pla d’Igualtat, la formació continuada de l’equip humà i el desplegament de noves mesures de protecció a la infància i l’adolescència, així com l’ús d’eines de control i gestió que milloren la qualitat del servei. Es va registrar una millora en la representació femenina, passant del 41% al 46,9% de dones a l’equip humà. Destaca especialment l’augment de dones a l’equip de dinamització (54,9%) i al voluntariat (61,9%).
