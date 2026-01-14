Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Diputació de Girona impulsa un servei d’assistència urbanística per als ajuntaments

El projecte dona suport especialment als municipis amb menys recursos i busca agilitzar els tràmits urbanístics

El president de la Diputació, Miquel Noguer, al centre, durant l'acte de signatura / Diputació de Girona

Jesús Badenes

Girona

La Diputació de Girona, juntament amb l’ACM, les altres diputacions catalanes i el Conselh Generau d’Aran, ha signat un conveni per oferir assistència urbanística a tots els ajuntaments, amb especial atenció als municipis més petits. El servei combina suport tècnic i jurídic amb formació per a càrrecs electes i tècnics municipals.

A la demarcació de Girona, més de la meitat dels municipis (127 de 221) tenen menys de 1.000 habitants i disposen de recursos limitats per afrontar els mateixos procediments urbanístics i exigències normatives que una ciutat gran. Segons el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, el nou servei permetrà identificar necessitats reals, detectar dificultats i avançar solucions adaptades a cada municipi.

El conveni vol reduir desigualtats territorials, assegurant que tots els ajuntaments tinguin accés a equips tècnics experts que complementin els serveis locals i reforcin la seguretat jurídica de les decisions urbanístiques. Les diputacions i el Conselh Generau d’Aran s’encarregaran de la logística i de garantir la proximitat del servei a tot el territori.

A més de l’assistència directa, l’ACM i la Diputació de Girona impulsaran un pla de formació específic en urbanisme per a càrrecs electes i personal tècnic municipal. L’objectiu és millorar el coneixement de la normativa, difondre bones pràctiques, reduir la complexitat administrativa i dotar els ajuntaments d’eines per prendre decisions amb seguretat jurídica.

Col·laboració interadministrativa

El projecte també exemplifica la col·laboració entre administracions per reforçar el món local. Com ha destacat Noguer, aquesta aliança permet sumar capacitats, evitar duplicitats i garantir que els municipis gironins, especialment els més petits, rebin un suport continu i adaptat a les seves necessitats reals.

Aquest conveni s’emmarca en una estratègia més àmplia de reforç de l’urbanisme local a Catalunya, combinant formació i suport tècnic, amb la finalitat de fer els processos més àgils i eficients, i consolidar un model de cooperació entre Generalitat, diputacions, Conselh Generau d’Aran i ajuntaments.

