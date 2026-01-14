Els ingressos dels hotels gironins augmenten més d’un 5% l’any 2025
La facturació per habitació disponible creix per sota la mitjana dels destins vacacionals espanyols però per sobre la dels destins urbans n Espanya registra 20.000 turistes menys al dia el passat exercici
O.Puig / S.Ledo
Els ingressos mitjans per habitació disponible dels hotels de la Costa Brava es situar en 72,9 euros l’any 2025, el que suposa un creixement interanual del 5,2%. Les dades mostren que el sector encara té marge per créixer en preus si es compara amb els ingressos mitjans en altres destins vacacionals espanyols. Eivissa i Formentera lideren el rànquing (170.3 euros per habitació disponible), seguit de la Costa de Barcelona (146,5 euros) i l’illa de Menorca (135,6 euros). A l’extrem contrari, els destins de costa més econòmics van ser dels de Galícia, amb uns ingressos mitjans per habitació disponible d’entre 30 i 43 euros.
Les dades, fetes públiques ahir i recollides en l’informe del lobi turístic Exceltur, mostren que els ingressos hotelers a la Costa Brava han crescut per sobre la mitjana dels destins urbans espanyols (+3,9%), però per sota dels destins vocacionals (+7%). Segons l’estudi, fet públic ahir, la millora de la majoria de destins turístics s’explica gairebé en la seva totalitat per una millora dels preus (+6,0%), associada a la millora del producte i amb prou feines a un increment de la demanda hotelera i, en conseqüència, de la seva pressió sobre el territori.
Menys visitants a Espanya
Tot i que les dades disponibles fins ara de turisme a hoteler a les comarques gironines apunta a que 2025 tancarà amb un rècord històric, el 2025 hi va haver menys turistes viatjant per Espanya que l’any anterior. I això que l’any es tancarà amb un nou rècord de visitants estrangers, que rondarà els 97 milions de turistes; però els turistes nacionals van viatjar menys pel país i més a l’estranger, fet que ha comportat una reducció de la pressió turística sobre les destinacions d’unes 20.000 persones menys de mitjana cada dia.
Així ho ha traslladat Exceltur, que concentra grans empreses del sector com Meliá o Iberia, després que el nombre de nits d’hotel dels viatgers hagi crescut un 1,4% en el cas dels estrangers i hagi caigut un 3,9% en el dels espanyols. «Per primera vegada, la pressió turística ha disminuït i pensem que té a veure amb una reducció de la contestació ciutadana», ha valorat el vicepresident d’Exceltur, Óscar Perelli.
Rebuig a la pressió turística
En els darrers anys, el rebuig social a la pressió turística ha anat in crescendo fins a arribar a la seva màxima expressió el 2024, amb grans manifestacions arreu del país. Entre el 2019 i el 2025 la pressió humana va ser de 2,3 milions de persones, però el lobi defensa que la major part (93,5%) es va deure a un augment de la població resident i només el 6,5% a l’increment del nombre de turistes. Així, Exceltur afirma que la pressió de la seva activitat sobre el trànsit, l’habitatge i altres serveis públics és «molt limitada».
No obstant això, el lobi assegura que a aquesta menor pressió també hi pot haver ajudat la caiguda de l’oferta d’habitatges turístics registrada l’últim any. I és que el 2025 es va tancar amb 15.000 menys que fa un any a les 25 principals ciutats, una cosa que Perelli atribueix al registre únic del lloguer, que des de l’1 de juliol obliga els pisos turístics a obtenir un número de registre oficial per poder-se anunciar a les plataformes digitals. En total, Espanya compta amb 366.375 places en pisos turístics, 35.000 menys que el 2018, quan es va assolir el màxim històric.
Bona arrencada
El sector va tancar l’any amb un creixement (2,5%) per sota del progrés del conjunt de l’economia (2,9%, segons les previsions del Banc d’Espanya), després que en els darrers anys les taxes d’avanç s’haguessin incrementat molt per sobre del PIB general.
De cara a aquest 2026, les previsions són bones, amb una pujada del 2,4%, encara que en aquest cas sí, per sobre del conjunt de l’economia espanyola (2,2%), sobretot per l’augment de la despesa, més que no pas per una afluència més gran de turistes.
Els empresaris esperen un creixement de les vendes del 2,9% (el 2025 va ser del 4%) i del 5% (el 2025 va ser del 5,6%) en el cas dels seus resultats, en part per les seves expectatives que el preu del petroli es mantingui a la baixa, després dels últims esdeveniments a Veneçuela. A més, esperen un creixement més gran de la demanda espanyola que de l’estrangera.
- Un camioner frustra un robatori a l'àrea de servei de Maçanet envestint la furgoneta dels lladres
- Mor un home en caure per un desnivell quan feia llenya en un bosc d'Oix
- Un accident múltiple provoca cues a la C-66 a Banyoles
- Girona comença a instal·lar la nova generació de contenidors
- Eva Soriano: 'Vaig agafar mania al català perquè a l’escola es reien de mi al parlar-lo
- La prova de la ceba d'en Pauet augura un 2026 amb menys pluja
- Mor la jove gironina amb càncer que mostrava la seva lluita diària a les xarxes socials
- Crema material d'una obra i el fum afecta diversos pisos i una bastida a Girona