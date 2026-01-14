La fred deixa 28 morts a les comarques gironines en dos mesos
La majoria es concentren en persones majors de 65 anys, sobretot de més de 85
El sistema de Monitorització de la Mortalitat Diària (MoMo) calcula que els mesos de novembre i desembre de l’any passat van morir 28 persones a les comarques gironines per causes atribuïbles a les baixes temperatures.
Segons el MoMo, un sistema gestionat pel Centre Nacional d’Epidemiologia (CNE) de l’Institut de Salut Carles III que té com a objectiu «millorar la capacitat de prevenció i resposta» davant de situacions de risc per a la salut associades a les baixes temperatures, el gruix de l’excés de víctimes mortals atribuïdes a la fred es concentra entre les persones de 65 i més anys, en particular els de més de 85.
Concretament, n’hi va haver 22 que tenien més de 65 anys i, d’aquestes, setze en tenien més de 85. Finalment, sis de les defuncions corresponien a persones d’entre 75 a 84 anys i quatre en tenien entre 65 i 74. Finalment, dos en tenien entre 45 i 64. No en consta cap de menys de 45 anys.
En tot cas, des de Sanitat adverteixen que les estimacions d’excessos de mortalitat per totes les causes i atribuïbles al defecte de temperatura «no es poden considerar consolidades fins que hagi passat almenys un mes des de la publicació».
La fred agreuja malalties cròniques i incrementa el risc d’infeccions en la població vulnerable
Si s’analitzen les dades amb més concreció, la majoria de morts es concentren entre l’última setmana de novembre i la primera de desembre, període en què les temperatures van baixar de forma accentuada després d’un primer període tardoral més aviat càlid. Concretament, hi va haver un total de catorze defuncions el novembre i les catorze restants, al desembre.
L’exposició a baixes temperatures s’associa amb la «intensificació de malalties a la població vulnerable a mitjà i llarg termini» amb «l’acció oportunista dels agents infecciosos». En concret, Sanitat apunta que, al marge de casos extrems derivats de situacions d’hipotèrmia o de congelació, les temperatures baixes «debiliten la resposta defensiva de l’organisme» i part de l’origen de l’excés de morbimortalitat associat al fred, assenyalen, «és de naturalesa infecciosa, principalment per agents com el virus de la grip o el pneumococ».
Per altra banda, la fred també pot produir una «descompensació» que agreugi malalties cròniques en col·lectius vulnerables o augmenti la incidència d’altres complicacions de salut, entre les quals hi ha un increment dels diagnòstics per depressió o ansietat, esquizofrènia o complicacions durant la gestació. També «afavoreix» els sinistres de trànsit, les caigudes o els incendis i les intoxicacions per monòxid de carboni per estufes o brasers.
