“Joc de cartes” busca el millor establiment d’especialitat de les comarques gironines
Marc Ribas porta el programa a Banyoles, Girona, Riudellots de la Selva i Lloret de Mar en un nou capítol que s’emet aquest dimecres a la nit
El xef Marc Ribas arriba a les comarques gironines a la recerca del millor restaurant d’especialitat de la província en el nou capítol de “Joc de cartes”. Aquest dimecres, a les deu de la nit, el tretzè capítol de la temporada posarà a competir quatre establiments gironins.
La primera parada serà al Pla de l’Estany, al restaurant Forquilla i Ganivet de Banyoles, un projecte centrat a oferir plats tradicionals de la cuina catalana i mediterrània amb un toc personal.
El programa també visitarà el centre de Girona, concretament el passeig de Josep Canalejas, on es troba La Cevicheria. Es tracta d’un restaurant petit, situat al costat del riu Onyar, que ofereix cuina d’autor amb una fusió sud-americana i una cocteleria creativa. L’establiment és especialment conegut pels seus ceviches d’autor.
L’última comarca gironina que apareixerà en aquest episodi és la Selva, on es presentaran dos restaurants: la Pizzeria 33 de Riudellots de la Selva i el restaurant The Factory de Lloret de Mar. El primer està especialitzat en pizzes artesanals elaborades amb ingredients frescos, mentre que el segon proposa una brasa gourmet amb influències mediterrànies i orientals.
