Les vacances de Nadal no frenen el descens dels casos de grip a Girona
També disminueixen les infeccions respiratòries agudes i les pneumònies
Els casos de grip a la Regió Sanitària de Girona continuen disminuint i no han registrat cap repunt després de les vacances de Nadal, tot i l’increment de les trobades socials durant aquestes dates. Les últimes dades de vigilància epidemiològica situen la grip en nivell baix durant la segona setmana de l’any (del 5 a l’11 de gener), amb 1.074 casos, per sota dels 1.367 de la setmana anterior.
La davallada és encara més evident si es compara amb el pic d'aquesta temporada de tardor i hivern, registrat a mitjans de desembre. A la setmana 51 (del 15 al 21 de desembre) es van comptabilitzar 3.730 casos de grip i un nivell epidèmic molt alt. Des d’aleshores, la tendència ha estat clarament descendent, sense que el període nadalenc hagi alterat aquesta evolució.
Per franges d’edat, el descens és generalitzat entre la població menor de 60 anys i en la de 60 i més. En l’última setmana analitzada, la població de menys de 60 anys acumula 819 casos, mentre que els majors de 60 en registren 255. El grup d’edat de 15 a 44 anys continua sent el que concentra més contagis, tot i que també mostra una reducció respecte a les setmanes anteriors.
En el conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA), també es manté una tendència a la baixa. Durant la segona setmana de gener s’han notificat 5.163 nous diagnòstics, davant dels 5.549 de la setmana anterior i molt lluny dels 10.124 casos registrats a mitjans de desembre. Els casos de covid-19 es mantenen en xifres baixes i estables, amb 16 nous diagnòstics, mentre que la bronquiolitis i les pneumònies també mostren una lleugera disminució, amb 45 i 221 casos, respectivament.
Campanya d'immunització
Pel que fa a Catalunya, la cobertura vacunal enfront de la grip es del 68% per els majors de 80 anys i del 54% per les persones entre 70 i 79 anys. La cobertura vacunal enfront de la COVID-19 a Catalunya es actualment del 55% per els majors de 80 anys i del 39% per les persones entre 70 i 79 anys.
En els infants de menor edat, tant la grip com el virus respiratori sincitial, principal causant de la bronquiolitis, poden provocar complicacions greus. Per prevenir aquestes complicacions i evitar la infecció, la immunització és la mesura més efectiva.
En els infants entre 6 i 59 mesos, la cobertura enfront de la grip es actualment del 42%. Respecte a la immunització enfront del VRS, la cobertura acumulada es del 94,3% en els nascuts entre abril i setembre i del 88,5% en els nascuts entre octubre i maig, el que representa una cobertura total de 92,5%.
La Regió Sanitària de Girona, com la resta de Catalunya, està duent a terme una planificació i coordinació per adaptar-se a l’increment de l’activitat per tal de garantir l’accessibilitat de la ciutadania als recursos, ja sigui als dispositius d’atenció primària, hospitalària com intermèdia. Així, des de l’1 de desembre s’està duent a terme un monitoratge constant dels principals indicadors epidemiològics i de l’activitat urgent a tot el territori, amb l’objectiu de detectar qualsevol canvi i donar-hi resposta de manera immediata.
