L'Hospital de Campdevànol alerta que pot perdre 80 llocs de treball
La nova divisió sanitària de la comarca amb Vall de Camprodon i Sant Joan dirigint-se a Olot, reduirà en 8000 els usuaris atesos al centre sanitari comarcal
La direcció bicèfala de l'Hospital de Campdevànol que formen Núria Gomis en la gerència clínica i Sergi Subirachs en la de gestió, van ser dimarts al vespre al Consell d'Alcaldes del Ripollès per informar de les conseqüències que tindrà pel seu centre sanitari, la nova divisió territorial en matèria de salut que està cuinant el govern català. La integració del consultori de Sant Joan de les Abadesses a l'Àrea Bàsica de Salut de Camprodon, abandonant la de Ripoll, suposarà tal com es va aprovar al ple santjoaní de novembre, que el nou hospital de referència d'aquests dos municipis i els seus respectius àmbits d'influència -Vall de Camprodon i Ogassa- sigui el d'Olot, amb un flux de 8.000 usuaris que deixaran de ser-ho del de Campdevànol.
Núria Gomis va advertir que tots dos centres hospitalaris pertanyen al mateix graó sanitari, i que tant l'un com l'altre necessiten un Hospital de Referència, que fins ara és el General de Vic i que per Camprodon i Sant Joan serà el Trueta de Girona. Això posarà en perill la viabilitat de l'Hospital de Campdevànol, que pot perdre un 32% de llocs de treball, unes vuitanta persones. El canvi de fluxos pels habitants de la Vall del Ter que anirà a la Garrotxa suposarà que s'allarguin llistes d'espera i la seva qualitat assistencial.
La gerent campdevanolenca ho va vincular amb l'equilibri territorial que també es posarà en perill, contràriament al que expressa la llei de ruralitat aprovada fa uns mesos pel Parlament de Catalunya. A més va qualificar de "sorpresa" que el Ripollès tingui dues zones en diferents Àrees Integrades de Salut, i que una d'elles no tingui com a primer centre hospitalari el de la comarca. Per tot plegat va demanar "una reflexió" als alcaldes ripollesos davant d'aquest nou panorama "que escapçarà sanitàriament la comarca". La voluntat de l'Hospital de Campdevànol, és que en la mesura del possible es corregeixi la situació abans que sigui irreversible.
Un cop va haver exposat la situació, els alcaldes van declinar fer cap mena de pregunta o consulta als gerents de l'hospital, tot i que durant les últimes setmanes hi ha hagut debat intern en aquest sentit. Ni tan sols el president del Consell Comarcal, Amadeu Rosell, que a més és alcalde de Llanars -i que, per tant, serà dels que haurà de remetre els seus pacients a la Garrotxa- i que alhora forma part del patronat de l'Hospital de Campdevànol, va fer cap intervenció. Tampoc van fer-ne els alcaldes de Sant Joan, Ramon Roqué, el de Camprodon, Xavier Guitart, que és l'actual delegat del govern català a les comarques gironines, o el de Campdevànol, Oriol Lázaro, que és director general de la Catalunya Exterior de l'actual govern català i també membre del Patronat de l'Hospital.
