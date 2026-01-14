Metges de Catalunya xifra en un 20% el seguiment de la vaga a Girona
Salut situa el percentatge en un 6,5% en el conjunt de Catalunya
Els facultatius tornen a sortir al carrer en senyal de rebuig a les condicions laborals i assistencials en què presten els seus serveis al sistema sanitari públic
Metges de Catalunya (MC) ha xifrat en un 45% el seguiment de la vaga de facultatius d’aquest dimecres arreu de Catalunya, convocada també per a aquest dijous, mentre el Departament de Salut de la Generalitat ho ha fet en un 6,5%.
Segons el sindicat, per províncies, el seguiment ha estat del 20% a Lleida, del 52% a Barcelona; del 20% a Girona, i del 45% a Tarragona. Per àmbit assistencial, segons la mateixa organització, ha estat del 46% en atenció primària i del 39% en atenció hospitalària.
Segons el sindicat, uns 2.000 professionals s'han mobilitzat aquest dimecres en una manifestació a Barcelona. “O assumeix les seves responsabilitats i competències i s’asseu a negociar, o que s’aparti. Si és necessari, parlarem directament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa”, ha exclamat el secretari general de MC, Xavier Lleonart, durant la nova jornada de vaga convocada pel sindicat als centres d’atenció primària (CAP) i hospitals de l’Institut Català de la Salut (ICS) i de la xarxa sanitària concertada.
Lleonart ha reiterat que Salut té les competències per oferir solucions a les “indignes condicions de treball del personal facultatiu i per aturar el declivi de la sanitat pública”. Així mateix, ha asseverat que les protestes continuaran mentre no hi hagi una interlocució “franca” entre l’administració i el col·lectiu mèdic per millorar les condicions assistencials que s’ofereixen a la població. “La consellera Pané es declara incompetent, però quan va a Madrid demana que no s’envaeixin les competències autonòmiques. Li demanem que s’aclareixi, o bé que s’aparti”, ha etzibat.
Reacció política
Com a conseqüència de la mobilització, alguns partits polítics s'han mostrat partidaris dels facultatius. Segons recull ACN, Vox ha presentat una proposta de resolució perquè el Parlament insti el govern espanyol a fer els "canvis legislatius necessaris per a la creació d'un estatut mèdic propi". La diputada de Vox María García Fuster ha anunciat la iniciativa al Parlament i ha argumentat que la plantegen perquè "fa dècades" que els metges estan "menystinguts".
Per altra banda, el PPC ha exigit a Pané que "deixi de mirar cap a un costat" i "escolti i defensi" els metges catalans. Així ho ha alertat el diputat Hugo Manchón en un comunicat aquest dimecres, just després d'assistir a la concentració convocada per Metges de Catalunya a Barcelona en la quarta jornada de vaga. El popular ha advertit que el país està travessant "un declivi sanitari evident, creixent i sense frens" i ha retret a la consellera que estigui "tancada al diàleg" amb el col·lectiu de metges. "El Govern de Salvador Illa no pot continuar ignorant als metges, si continua per aquest camí, Pané acabarà sent recordada com una de les pitjors conselleres de Salut que ha tingut Catalunya", ha recriminat.
