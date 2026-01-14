Retiren 11.440 quilos de residus del fons marí de Tossa, Santa Cristina i Sant Feliu
Els treballs de l'entitat Submon s’han fet al Massís de les Cadiretes per protegir les praderies de posidònia
S'han extret 78 morts de fondeig, 13 pneumàtics amb formigó, quatre fragments d’emissaris submarins i una estructura de grans dimensions
L'entitat ambiental Submon, a través del projecte Resilia ha retirat 11.440 quilos de residus i elements de fondeig de grans dimensions que impactaven les praderies de Posidònia oceànica a l’àmbit marí del Massís de les Cadiretes, a la Costa Brava. Les actuacions s’han desenvolupat al litoral dels municipis de Tossa de Mar, Santa Cristina d’Aro i Sant Feliu de Guíxols, dins d’aquest espai protegit de la Xarxa Natura 2000.
Els treballs finançats amb fons de la Generalitat de Catalunya, s’han realitzat durant tres jornades consecutives. Entre els residus hi havia 78 morts de fondeig, 13 pneumàtics amb formigó, quatre fragments d’emissaris submarins i una estructura de grans dimensions, tots els elements que generaven una pressió directa o potencial sobre les praderies de posidònia.
Des de l'entitat han explicat que la intervenció és el resultat d’un treball previ de diagnòstic i revisió exhaustiva dels camps de boies de fondeig i d’abalisament existents.
Els equips tècnics van inspeccionar i georeferenciar durant mesos aquestes instal·lacions, especialment en aquelles zones amb presència confirmada o potencial de Posidònia oceànica, amb l’objectiu d’identificar blocs de formigó i altres elements mal instal·lats, en desús o situats directament sobre les praderies.
Un cop finalitzada aquesta fase, el projecte va dur a terme sessions de coordinació amb els ajuntaments de Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar i Santa Cristina d’Aro, així com amb la Generalitat de Catalunya, per consensuar quins elements s’havien de retirar, tenint en compte tant el seu impacte ambiental com la viabilitat tècnica de les operacions d’extracció.
Bussejadors i grues
Les tasques sobre el terreny s’han fet amb una empresa de busseig professional, sota la supervisió tècnica de SUBMON, i amb el suport d’una embarcació equipada amb grua. Tot el material extret ha estat traslladat a terra i gestionat per un gestor de residus autoritzat, d’acord amb la normativa vigent.
Segons els responsables del projecte, aquestes actuacions contribueixen a reduir les pressions derivades de l’activitat humana sobre la Posidònia oceànica, considerada una espècie clau per a la biodiversitat marina i per a la resiliència dels ecosistemes del Mediterrani.
El projecte Resilia treballa en la conservació i restauració de les praderies de posidònia en tres espais marins protegits de la Xarxa Natura 2000 —el Massís de les Cadiretes, el litoral del Baix Empordà i l’Albera— combinant accions de gestió, recerca i participació ciutadana. La iniciativa és finançada a través d’una línia d’ajuts del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica adreçada a millorar l’estat de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat.
