L’ACA augmenta el desembassament al Ter i a Darnius davant l'alerta per pluges

Els pantans de Sau, Susqueda i Darnius Boadella se situen al voltant del 90% i s'incrementa els cabals abans de l’episodi de precipitacions

El pantà de Susqueda, en una imatge d'arxiu, mentre desembassa aigua.

El pantà de Susqueda, en una imatge d'arxiu, mentre desembassa aigua. / ACN

Jesús Badenes

Jesús Badenes

Girona

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) incrementarà durant les pròximes hores l’alliberament d’aigua d’alguns embassaments de les conques internes davant la previsió de pluges abundants els pròxims dies. La mesura afectarà principalment el sistema Ter, Darnius Boadella i el Foix, amb l’objectiu de disposar de més resguard i poder assumir les entrades d’aigua sense perdre recursos hídrics.

El conjunt dels embassaments de les conques internes se situa actualment per damunt del 86% de la seva capacitat. Davant d’aquest escenari i de les previsions meteorològiques, l’ACA ha decidit actuar sobre aquells pantans que presenten volums més elevats per regular els nivells de manera preventiva i garantir una gestió segura de l’episodi de pluges.

Al sistema Ter, format pels embassaments de Sau i Susqueda, el nivell global se situa avui al voltant del 90% de la capacitat. Per estabilitzar els volums i incrementar el marge disponible, el cabal d’alliberament passarà dels 3 metres cúbics per segon actuals fins als 15 m³/s. Aquesta mesura permetrà absorbir millor les aportacions que arribin des de les capçaleres del riu.

Pel que fa a l’embassament de Darnius Boadella, a l’Alt Empordà, també s’ha previst un increment del cabal de sortida. En concret, es passarà dels 0,3 m³/s actuals a aproximadament 2 m³/s. L’objectiu és augmentar el resguard abans de les pluges i evitar que el pantà arribi a nivells massa elevats en poc temps.

Increment també al Foix

L’embassament de Foix es troba actualment al 82,4% de la seva capacitat. En aquest cas, l’alliberament d’aigua augmentarà de manera significativa, passant dels 85 litres per segon fins als 300 litres per segon. Segons l’ACA, aquesta actuació permetrà anticipar-se a les entrades d’aigua previstes i gestionar amb més marge l’episodi de precipitacions.

A la resta d’embassaments de les conques internes no es preveuen canvis rellevants i es mantindran els alliberaments habituals, que permeten garantir tant les demandes d’aigua com el cabal ecològic dels rius.

Durant tot l’episodi de pluges, l’Agència Catalana de l’Aigua farà un seguiment continuat de l’evolució dels cabals i del seu impacte als embassaments. En funció de com evolucionin les precipitacions i les aportacions, no es descarta ajustar els alliberaments o adoptar noves mesures.

