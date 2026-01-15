Creix el seguiment de la vaga de metges a Girona aquest dijous
El sindicat majoritari dels facultatius xifra la participació en un 35%
Els metges han tornat a sortir al carrer en la cinquena i última jornada de vaga prevista en la convocatòria de Metges de Catalunya, sindicat majoritari dels facultatius, que determina en seguiment global a Catalunya d'aquest dijous en un 53%, xifra lleugerament superior respecte a aquest dimecres. Pel que fa a la província de Girona, ha estat del 35%, mentre que aquest dimecres va ser del 20%. Respecte a la resta de demarcacions, ha sigut del 54% a Barcelona; el 23% a Tarragona i el 20% a Lleida.
Per àmbit assistencial, el seguiment ha sigut del 54% a l'atenció primària i del 45% a l'atenció hospitalària.
Les mobilitzacions s'han tornat a concentrar a Barcelona per reclamar millores laborals i un conveni propi que tingui en compte les seves especificitats. També han reclamat la dimissió de la consellera de Salut, Olga Pané, a qui acusen de no tenir "cap interès de resoldre el conflicte". El Departament de Salut ha situat en el 7,3% el seguiment de la vaga.
"Hi haurà més vagues"
Segons recull ACN, el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha avisat que hi haurà més vagues i mobilitzacions dels facultatius per "incrementar la pressió". "Hi haurà un anunci aviat", ha dit Lleonart, que ha advertit la consellera de Salut que "el millor que pot fer és seure i negociar".
El secretari general de Metges de Catalunya ha insistit que les mobilitzacions i les vagues es mantindran "fins que la situació se solucioni" i els metges tinguin "un espai de negociació on poder pactar unes condicions assistencials dignes".
Després que el sindicat participés aquest dimecres en una roda de premsa de Vox en què el partit va anunciar una proposta de resolució al Parlament per demanar un conveni propi per als metges, Lleonart ha dit que seran "on es parli de les condicions dels metges". "No mirem colors, sinó les condicions dels metges", ha afirmat, tot remarcant que Metges de Catalunya és una "organització catalana i catalanista". Segons ha explicat, el sindicat ha rebut trucades d'alguns partits -sense detallar quins- per reunir-s'hi.
