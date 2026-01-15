La CUP critica que el 75% de la recaptació de la taxa turística es destini al foment del turisme
La formació defensa incrementar l’impost, però reclama que la recaptació es destini a habitatge, serveis i a mitigar els efectes de la massificació turística
La CUP ha reiterat la seva posició favorable a incrementar la taxa turística, però ha expressat el seu desacord amb l’acord recent que preveu destinar el 75% de la recaptació a la promoció del turisme. Segons la formació, aquesta orientació no permet afrontar els impactes que, asseguren, genera la massificació turística en molts municipis del país.
El diputat cupaire per les comarques gironines, Dani Cornellà, ha fet aquestes declaracions des de Cadaqués, on ha afirmat que “el país ha superat amb escreix el turisme que pot assumir”. Cornellà ha criticat que partits com els Comuns, ERC i el PSC hagin acordat un model de taxa turística que, segons ell, podria formar part “de qualsevol programa dels partits de dretes”, en destinar la major part dels ingressos a promocionar el sector. Segons el diputat, aquesta decisió no dona resposta a les necessitats dels municipis en àmbits com l’habitatge, els serveis públics o la mitigació del canvi climàtic. En aquest sentit, ha advertit que aquesta manca de resposta contribueix, a parer seu, al descontentament social i a l’auge de forces polítiques de dreta i extrema dreta.
Som Poble–CUP defensa un canvi de rumb del model econòmic i aposta per abandonar el que defineix com un “monocultiu turístic”. La formació sosté que aquest model genera ocupació precària, encareix l’habitatge a causa de la proliferació d’allotjaments d’ús turístic i comporta una pèrdua de sobirania cultural i lingüística. Com a exemple, Cornellà ha citat el cas de Cadaqués, que ha qualificat com un dels municipis amb més pressió turística de Catalunya i on, segons ha afirmat, el turisme massiu “no ha aportat riquesa”, tot recordant que durant anys ha figurat entre els municipis amb una renda per càpita més baixa.
Duplicar la taxa
Pel que fa a la proposta de la CUP, Cornellà ha explicat que el partit està d’acord a duplicar la taxa turística, però no per continuar promocionant el sector. Segons ha detallat, la recaptació hauria de servir per diversificar l’economia, donar suport al sector productiu, incrementar els recursos municipals per a polítiques d’habitatge i serveis, i destinar una part rellevant al futur Conservatori del Litoral per adquirir terrenys amenaçats, restaurar espais degradats i afrontar les externalitats negatives del turisme.
En la mateixa línia, Xesco Vallverdú, membre de l’Assemblea per Cadaqués, ha exposat les conseqüències de la massificació turística al municipi. Segons ha indicat, els habitatges d’ús turístic ja superen el miler i representen aproximadament un terç del parc d’habitatge, mentre que un altre terç correspon a segones residències que romanen buides la major part de l’any. Vallverdú ha assegurat que aquesta situació ha provocat un augment notable dels preus i dificulta l’accés a l’habitatge tant per a la població resident com per als treballadors temporals.
- Robatori llampec a Girona: uns encaputxats s'enduen uns 90 mòbils en dos minuts
- Enxampen a aquest famós actor saquejant cotxes amb el seu germà
- Alliberen un nen de dos anys que s'havia quedat tancat dins d'un cotxe a Girona
- Una família intenta recuperar uns terrenys del rebesavi a Palau-saverdera, però s'hi troba un abocador ple de deixalles
- Un camió carregat d’electrodomèstics surt de la via i bolca a l'N-IIa a Sant Julià de Ramis
- L’Estat frena el Sector Sud de Salt i bloqueja el nou Trueta
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»
- Llancen una butaca pel balcó al centre de Girona